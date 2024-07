“Filho de Boi” leva o sertão da Bahia para as telas do cinema

“Filho de Boi”, do diretor Haroldo Borges, vai estrear nos circuitos comerciais de cinemas no Brasil no dia 1º de agosto. O filme já teve sua estreia mundial no Festival de Busan (Coreia do Sul), um dos maiores festivais do continente asiático, e passou também por festivais como o FICG – Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (México), onde recebeu o Prêmio Film4Climate de pós-produção, e o Festival de Málaga (Espanha), onde recebeu o Prêmio do Público. Aqui no Brasil, ele já foi exibido em festivais na Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

O filme, além de levar as paisagens do interior da Bahia para a tela, também buscou incorporar representantes da comunidade local ao elenco e à equipe. O protagonista João Pedro Dias é de Juazeiro e foi escolhido após um processo de seleção que envolveu 1.500 crianças de escolas públicas na zona rural do sertão baiano. O elenco também traz nomes como Luiz Carlos Vasconcelos (“Marighella”, “Carandiru”, “Abril Despedaçado”), Jonas Laborda (“Jonas e o Circo sem Lona”) e Vinicius Bustani, além de vários palhaços de pequenos circos itinerantes da Bahia.

O projeto foi realizado pelo coletivo Plano 3 Filmes, formado por Haroldo Borges, Ernesto Molinero, Paula Gomes e Marcos Bautista, mesma equipe criadora de “Jonas e o Circo sem Lona” e de “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, que chegará aos cinemas no próximo mês de setembro.

“Filho de Boi” tem o apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Fundação Cultural do Estado. O projeto de distribuição em cinemas foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar no 195, de 8 de julho de 2022.