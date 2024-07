Projeto inclui jovens em situação de vulnerabilidade social e financeira nas filmagens de documentários para organizações sociais

O projeto Lente Social, idealizado pela produtora audiovisual M.AG Filmes, tem como missão estimular o empreendedorismo consciente e a competitividade da indústria criativa oferecendo ao mercado produtos audiovisuais de impacto social. Estudantes universitários de Cinema e Audiovisual em situação de vulnerabilidade social e financeira estão fazendo parte da equipe de produção de filmes documentais para três organizações sociais: Instituto Âncora e Instituto ComViver (Cotia) e Grupo Arte na Lata (Osasco).

Para a seleção dos estudantes, a produtora firmou parceria com o Instituto Repartir, organização social sem fins lucrativos, que atua para fortalecer a inclusão de estudantes de baixa renda nas universidades e no mercado de trabalho.

As filmagens dos documentários começaram em junho. O projeto irá até fevereiro de 2025. O Lente Social é a realização do projeto Empreendedorismo Social no Audiovisual contemplado no Edital da Lei Paulo Gustavo 14/2023 do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo.