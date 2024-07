Cópia digitalizada em 4K de “Espelho de Carne” será exibida no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, nesta quinta-feira, dia 4, às 22h, a versão inédita digitalizada em 4K do filme “Espelho de Carne” (1985), do diretor Antonio Carlos da Fontoura. Baseado em um texto teatral do dramaturgo Vicente Pereira, a ficção acompanha a vida de um casal que compra um espelho em um leilão. Eles colocam o objeto no quarto e começam a sentir diferentes sensações e desejos sexuais ao se aproximarem do artefato, assim como seus amigos e vizinhos. O ambiente torna-se um lugar de prazeres, atrações e luxúrias. Ao mesmo tempo, os personagens precisam lidar com os valores burgueses e religiosos da época.

O longa é protagonizado por Dennis Carvalho e Daniel Filho. Maria Zilda, Hileana Menezes, Joana Fomm e Roberto Bataglin completam o elenco.

“Espelho de Carne” estreou nos cinemas em 1985 na versão 35mm. A produção ganhou o Prêmio Especial Air France e foi indicada como Melhor Filme no Festival de Cinema de Gramado, em 1985, e no Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto (Fantasporto), de Portugal, em 1987.