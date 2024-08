4ª Mostra de Cinema Árabe Feminino se apresenta urgente e necessária para discutir questões políticas do mundo árabe sob a perspectiva de mulheres

Foto: “Vibrações de Gaza”, de Rehab Nazzal

A Mostra de Cinema Árabe Feminino chega à sua quarta edição, com exibições gratuitas no Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. De 17 a 25 de agosto, estas três cidades receberão uma programação com 27 importantes filmes dirigidos por mulheres árabes, sejam estas residentes no mundo árabe ou cineastas em diáspora. O evento, que também inclui sessões comentadas e mesas redondas, contará com presenças internacionais da realizadora Nour Ouayda e da curadora Alia Ayman. O projeto tem produção da Partisane Filmes, da Caprisciana Produções e da Circular Filmes. Uma realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, e do Centro Cultural Banco do Brasil.

A curadoria, realizada pelas brasileiras Analu Bambirra e Carol Almeida e pela egípcia Alia Ayman, visa exibir filmes com linguagens artísticas e narrativas não-hegemônicas.

No Rio de Janeiro, a mostra acontecerá no Centro Cultural Banco do Brasil, que abraçou as edições de 2019 e de 2023. Em Niterói, a mostra ocorrerá no Cine Arte UFF, espaço exibidor situado em Icaraí e vinculado à Universidade Federal Fluminense. Já em Duque de Caxias, a mostra terá um dia de exibição na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF/UERJ), e dois dias no Gomeia Galpão Criativo, espaço de resistência cultural da Baixada, que abriga muitas das atividades do Cineclube Mate com Angu, parceiro do projeto.

A sessão de abertura, realizada no dia 17/08, no CCBB RJ, será com o filme “Adeus Tiberíades”, longa-metragem que conta a história de Hiam Abbas, atriz de “Succession”, que representou a Palestina na busca de uma vaga ao Oscar em 2023. A programação terá uma masterclass com a diretora palestina Razan AlSalah, no dia 18/08, domingo, às 16hs, também no Centro Cultural Banco do Brasil. A atividade, que abordará os temas de trabalho e a sua trajetória dentro do cinema, contará com tradução consecutiva para o português e intérprete de LIBRAS.

Ambas as universidades públicas mencionadas estão ligadas a cursos de Cinema e Audiovisual no estado do Rio de Janeiro. Se a UFF, por um lado, possui um dos mais tradicionais e renomados cursos de Ensino Superior do país, formando diversos cineastas, curadores e críticos atuantes no cinema nacional, a UERJ promete inaugurar no ano de 2024 seu primeiro vestibular com vagas para este curso na FEBF.

A programação completa pode ser conferida em www.cinemaarabefeminino.com.

4ª Mostra de Cinema Árabe Femino – Cinema de Viagem da América do Sul

Data: 17 de agosto a 25 de agosto

Programação gratuita

Ingressos: CCBB-RJ (retirada na bilheteria física ou pelo site bb.com.br/cultura a partir das 9h do dia da sessão) / Cine Arte UFF (retirada na bilheteria

Gomeia Galpão Criativo – ocupação por ordem de chegada

FEBF Duque de Caxias – ocupação por ordem de chegada