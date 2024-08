Brasil Cine Mundi divulga seleção de 38 projetos de longa-metragem

O Brasil CineMundi – International Coproduction Meeting, evento de mercado do cinema brasileiro que chega a sua 15ª edição, é realizado dentro da programação da 18ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que acontece entre 24 e 29 de setembro, na capital mineira. O encontro de coprodução internacional, plataforma de rede de contatos e negócios com profissionais do setor audiovisual mundial, promove intercâmbio entre o mercado e os representantes de projetos de longas-metragens brasileiros com objetivo de potencializar conexões entre realizadores independentes, potenciais parceiros e troca de ações.

Este ano, foram selecionados 38 projetos pela comissão do Brasil CineMundi e irão participar das rodadas de negócios e do CineMundi Lab, tendo a oportunidade da troca de experiências e contatos, e de possibilidades de negócios com profissionais de diversos países que marcam presença no evento para analisar as viabilidades de coprodução e parcerias, além de contribuírem para o aprimoramento dos projetos.

Os projetos em desenvolvimento se dividem em quatro categorias: Horizonte (10 projetos), DocBrasil Meeting (6), Foco Minas (7) e Paradiso Multiplica (10), e a categoria WIP -Primeiro Corte conta com 5 longas-metragens em fase de pós-produção. O comitê de seleção foi composto por colaboradores nacionais e internacionais do Brasil CineMundi: Gudula Meinzolt (Suíça), Ivan Melo (Brasil), Paulo de Carvalho (Alemanha), Pedro Butcher (Brasil), Séverine Roinssard (França) e Cecília Gabrielan (Brasil, Universo Produção).

No total, 13 Estados participam este ano do Brasil CineMundi: Acre (1), Alagoas (1), Bahia (3), Ceará (1), Distrito Federal (1), Goiás (1), Minas Gerais (11), Paraíba (1), Paraná (3), Pernambuco (4), Rio de Janeiro (7), Santa Catarina (1) e São Paulo (6).

Todos os projetos escolhidos para o Brasil CineMundi participam do CineMundi Lab, programa de formação que oferece consultorias especializadas, lab de desenvolvimento, workshops, mentorias de roteiro, além de debates, masterclasses e outras atividades formativas. Nas rodadas de negócios, os produtores e diretores de cada projeto têm encontros individuais com profissionais nacionais e internacionais, convidados pelo evento e interessados em coprodução e vendas audiovisuais no mundo todo. Os projetos na fase work in progress ainda terão oportunidade de apresentarem o corte atual do filme em sessões fechadas para os profissionais convidados.

O Brasil CineMundi conta com produtores, agentes de vendas, distribuidores, tutores, representantes de instituições e fundos de financiamento, programadores de festivais internacionais e representantes de players nacionais de circulação multimídia, como canais de streaming e televisão. As parcerias e intercâmbios do programa são firmadas com objetivo de incentivar coproduções e presenças brasileiras em eventos mundiais, com distribuição de prêmios e participação em eventos de mercado e de desenvolvimento.

Os parceiros de Cooperação e Intercâmbio do Brasil CineMundi em 2024 são Conecta – International Documentary Industry Meeting (Chile), DocLisboa (Portugal), DocSP (Brasil), Embaixada da França no Brasil (França), FIDBA – Festival Internacional de Documentários de Buenos Aires (Argentina), Instituto Goethe (Alemanha), MAFF – Málaga Festival Fund & Coproduction Event (Espanha), Nuevas Miradas (Cuba), Projeto Paradiso (Brasil), RIDM – Festival Internacional de Documentário de Montreal (Canadá) e World Cinema Fund (Alemanha).

Além destes, empresas e órgãos da indústria audiovisual brasileira, como DOT, Mistika, Naymovie, The End e O2 Pós; e da indústria internacional, como Parati Films (França), oferecem premiação em materiais e serviços com objetivo de contribuir e incentivar a produção ou finalização dos projetos.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO | HORIZONTE

ANA

FICÇÃO | BAHIA

DIRETOR: HAROLDO BORGES

PRODUTORES: PAULA GOMES, MARCOS BAUTISTA, ERNESTO MOLINERO

EMPRESA PRODUTORA: PLANO 3 FILMES

A ESTIRADA

FICÇÃO | ACRE

DIRETOR: SÉRGIO DE CARVALHO

PRODUTORES: KARLA MARTINS, PEDRO VON KRÜGER

EMPRESA PRODUTORA: SACI FILMES

ARQUEOLOGIA DA TORTURA

DOCUMENTÁRIO | SÃO PAULO

DIRETORA: CARLA GALLO

PRODUTORA: RAFAELLA COSTA

EMPRESA PRODUTORA: MANJERICÃO FILMES

ATÉ O AMANHECER

DRAMA, TERROR, REALISMO FANTÁSTICO | BAHIA

DIRETORA: LARA CARVALHO

PRODUTORAS: FLÁVIA SANTANA, GEORGIA KIRILOV

EMPRESAS PRODUTORAS: LUA DE MARÉ, MULUNGU REALIZAÇÕES CULTURAIS

BARRA AZUL

DRAMA | RIO DE JANEIRO

DIRETORA: SUSAN KALIK

PRODUTORA: CLÉLIA BESSA

EMPRESA PRODUTORA: RACCORD PRODUÇÕES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS

EGUNCIO

DRAMA FANTÁSTICO | PERNAMBUCO

DIRETORAS: CECI ALVES, MARINA SCHNEIDER (Codiretora)

PRODUTORES: CAMILO CAVALCANTE, ALBA AZEVEDO (Produtora executiva)

EMPRESA PRODUTORA: AURORA CINEMA

ENSEADA

FICÇÃO | MINAS GERAIS

DIRETORES: SARA PINHEIRO, PABLO LAMAR

PRODUTORA: LUANA MELGAÇO

EMPRESA PRODUTORA: ANAVILHANA

O RIO DE LÁGRIMAS CORRE NO VALE DO AMOR

DRAMA, AVENTURA | ALAGOAS

DIRETOR: ULISSES ARTHUR

PRODUTORA: ALESSANDRA MORETTI

EMPRESA PRODUTORA: CÉU VERMELHO FOGO FILMES

VALSA DE LUI

DRAMA | PARANÁ

DIRETOR: CÁSSIO KELM

PRODUTORES: ANTONIO GONÇALVES JUNIOR, CÁSSIO KELM

EMPRESA PRODUTORA: HAVER FILMES

ZUMBIDO

DRAMA | RIO DE JANEIRO

DIRETORA: KAREN AKERMAN

PRODUTORA: JULIA DE SIMONE

EMPRESA PRODUTORA: MIRADA FILMES

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO | DOCBRASIL MEETING

CARTAS PARA UM FUTURO ESQUECIDO

DOCUMENTÁRIO | RIO DE JANEIRO

DIRETORES: PABLO FRANCISCHELLI, TAKUMÃ KUIKURO

PRODUTORA: CLARISSA GUARILHA

EMPRESA PRODUTORA: ARISSAS

O LUGAR DA FALTA

DOCUMENTÁRIO | MINAS GERAIS

DIRETORA: MARIANA DE MELO

PRODUTORA: LUANA MELGAÇO

EMPRESA PRODUTORA: ANAVILHANA

O RIO DIANTE DA CURVA

DOCUMENTÁRIO HÍBRIDO | RIO DE JANEIRO

DIRETOR: RENAN BARBOSA BRANDÃO

PRODUTORES: SILVIA SOBRAL, RENAN BARBOSA BRANDÃO

EMPRESA PRODUTORA: BARAÚNA FILMES

PERIGO AMARELO

DOCUMENTÁRIO INVESTIGATIVO | SÃO PAULO

DIRETORA: TAINÁ MUHRINGER TOKITAKA

PRODUTOR: ANGELO RAVAZI

EMPRESA PRODUTORA: MASSA REAL

PETRIFICADOS

DOCUMENTÁRIO | PARANÁ

DIRETOR E PRODUTOR: PEDRO GIONGO

EMPRESA PRODUTORA: ESTUDIO TIJUCAS

PRETOS NOVOS DO VALONGO

DOCUMENTÁRIO | RIO DE JANEIRO

DIRETORAS: LAÍS DANTAS, MONICA SANCHES

PRODUTOR: FERNANDO SOUSA

EMPRESA PRODUTORA: QUIPROCÓ FILMES

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO | FOCO MINAS

BELMIRO

ANIMAÇÃO, DRAMA | MINAS GERAIS

DIRETOR: SÁVIO LEITE

PRODUTOR: IGOR BASTOS

EMPRESA PRODUTORA: ESPACIAL FILMES

CAVALO

FICÇÃO | MINAS GERAIS

DIRETOR: TIAGO TEREZA

PRODUTOR: LEONARDO BARCELOS

EMPRESA PRODUTORA: TANDERA FILMES

DESEJO É O NOME DO HOMEM QUE EU AMO

SUSPENSE, ROMANCE, GANGSTER E FAROESTE| MINAS GERAIS

DIRETOR: LEA MONTEIRO

PRODUTORES: LEA MONTEIRO, JACSON DIAS, BRUNO GRECO

EMPRESA PRODUTORA: GIROLANDO FILMES

EU ROUBEI A CHUVA POR AMOR

DRAMA, FANTASIA | MINAS GERAIS, SÃO PAULO

DIRETOR: RAFAEL AUGUSTO ASSUNÇÃO

PRODUTORA: TIÊ VILLARES

EMPRESA PRODUTORA: VOLTA FILMES

MILHARAL

DRAMA | MINAS GERAIS

DIRETORA: ANGÉLICA LOURENÇO

PRODUTORA: ANA CAROLINA SOARES

EMPRESA PRODUTORA: A ITINERANTE FILMES

O ORÁCULO DO TEMPO ESCARLATE

DOCUMENTÁRIO | MINAS GERAIS, PERNAMBUCO

DIRETORES: PEDRO MAIA DE BRITO, RALPH ANTUNES

PRODUTORAS: ADRIANA SILVA, CAROLINA GONTIJO

EMPRESA PRODUTORA: MIÚDO CINEMATOGRÁFICO

SEM RAÍZES

FICÇÃO | MINAS GERAIS

DIRETORA: JOANA OLIVEIRA

PRODUTORAS: LUANA MELGAÇO, MARIANA MÓL

EMPRESA PRODUTORA: BUKAYA FILMES

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO | PARADISO MULTIPLICA

A FÚRIA DE ZEFA

FICÇÃO | MINAS GERAIS

DIRETORA: VÂNIA LIMA

ROTEIRISTAS: CLAUDIA GOMES DA CUNHA, FERNANDA ROSADO, ISABELLA POPPE

PRODUTORA: CAROL SILVA

EMPRESAS PRODUTORAS: LIMONADA CONTENT HOUSE, TÊM DENDÊ PRODUÇÕES

A MÃO QUE BALANÇA A REDE

DRAMA | CEARÁ

DIRETORA E ROTEIRISTA: GEORGINA CASTRO

PRODUTORES: ALLAN DEBERTON, MARCELO PINHEIRO

EMPRESA PRODUTORA: DEBERTON FILMES

A MENINA E O SONHO

DRAMA ESPORTIVO | PARAÍBA

DIRETOR E ROTEIRISTA: WESCLEY DI LUNA

PRODUTORA: CAROL TORQUATO

EMPRESA PRODUTORA: DI LUNA PRODUÇÕES

AMANHECER

DRAMA | PERNAMBUCO

DIRETOR: CAMILO SOARES

ROTEIRISTAS: CAMILO SOARES, RENATA PIMENTEL

PRODUTORA: ALBA AZEVEDO

EMPRESA PRODUTORA: SENDA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

JESUS FUMAÇA

COMÉDIA, DRAMA | PARANÁ

DIRETOR E ROTEIRISTA: TULIO VIARO

PRODUTORA: DANIELLE PIE

EMPRESA PRODUTORA: SÓTÃO FILMES

O FILHO DO HOMEM

THRILLER | RIO DE JANEIRO

DIRETORA E ROTEIRISTA: LUCIANA BEZERRA

PRODUTORA: CLÉLIA BESSA

EMPRESA PRODUTORA: RACCORD PRODUÇÕES

PERIGO CROCODILO

DRAMA | SÃO PAULO

DIRETOR: FLÁVIO BOTELHO

ROTEIRISTAS: DANIELA CAPELATO, DÉBORA MAMBER, FLÁVIO BOTELHO

PRODUTORES: PAULA COSENZA, JUSTINE OTONDO, JOÃO QUEIROZ, GUSTAVO ANGEL

EMPRESAS PRODUTORAS: VENTRE STUDIO, TRAILER FILMES, EL CAIMÁN

SANGUE DE GROSELHA

COMÉDIA DE HORROR | SANTA CATARINA

DIRETORES E ROTEIRISTAS: MARKO MARTINZ, LOLI MENEZES

PRODUTORA: LOLI MENEZES

EMPRESA PRODUTORA: VINIL FILMES

STAR VÍDEO

ROMANCE | BAHIA, SÃO PAULO

DIRETORA E ROTEIRISTA: VILMA CARLA MARTINS

PRODUTORA: TIÊ VILLARES

EMPRESA PRODUTORA: VOLTA FILMES

VESTÍGIOS

DRAMA | PERNAMBUCO

DIRETORA E ROTEIRISTA: MILENA TIMES

PRODUTORAS: DORA AMORIM, JÚLIA MACHADO

EMPRESAS PRODUTORAS: ESPREITA FILMES, PONTE PRODUTORAS

PROJETOS WIP – PRIMEIRO CORTE

APENAS COISAS BOAS

DRAMA | GOIÁS

DIRETOR: DANIEL NOLASCO

PRODUTORES: CECÍLIA BRITO, DANIEL NOLASCO, HANS SPELZON

EMPRESA PRODUTORA: RENSGA PRODUÇÕES

LIRA

DOCUMENTÁRIO | RIO DE JANEIRO

DIRETORES: BETH FORMAGGINI, MARIA LIRA MARQUES

PRODUTORES: BETH FORMAGGINI, SÉRGIO TRÉFAUT (Coprodutor)

EMPRESA PRODUTORA: 4VENTOS

NA PASSAGEM DO TRÓPICO

HÍBRIDO | SÃO PAULO

DIRETOR: FRANCISCO MIGUEZ

PRODUTORES: JOÃO PEDRO BIM, AMANDA CARVALHO

EMPRESA PRODUTORA: QUINA FILMES

NOTAS SOBRE O DISTRITO DE MIGUEL BURNIER

DOCUMENTÁRIO | MINAS GERAIS

DIRETOR: JOÃO DUMANS

PRODUTORA: LAURA GODOY

EMPRESA PRODUTORA: KATÁSIA FILMES

SANGUE DO MEU SANGUE

DRAMA | DISTRITO FEDERAL

DIRETORA: RAFAELA CAMELO

PRODUTORES: DANIELA MARINHO, REBECA GUTIERREZ

EMPRESA PRODUTORA: MOVEO FILMES