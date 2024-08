Filmes em super-8 de Jorge Bodanzky são exibidos em sessão no IMS Paulista, com trilha ao vivo

Em sessão única no dia 13 de agosto, às 20h, o Cinema do IMS Paulista exibe registros em super-8 feitos pelo cineasta Jorge Bodanzky, acompanhados por trilha sonora ao vivo dos músicos Sarine e Yantra. O material é projetado em cópias digitalizadas pelo próprio IMS. O conjunto reúne filmagens realizadas pelo diretor na Amazônia, no contexto da inauguração da rodovia Transamazônica, na década de 1970, além de incursões por São Paulo, Brasília e Berlim. A trilha sonora apresenta a organicidade dos tambores, flautas e cordas com o futurismo dos sintetizadores, loops e drum machines.

O lançamento do filme super-8, em 1965, revolucionou o cinema amador. Com equipamento leve e prático, o novo formato democratizou a produção, permitindo o surgimento do cinema caseiro e possibilitando que uma nova gama de artistas expressasse suas visões. Desde os primeiros anos de trabalho, Bodanzky fez uso da fotografia e de técnicas de gravação doméstica (super-8 e vídeo caseiro) como uma espécie de caderno de anotações. Esse material faz parte da coleção Jorge Bodanzky, que integra o acervo do Instituto Moreira Salles.

Na sessão especial, será possível assistir, em versão digitalizada, a alguns desses registros realizados pelo cineasta, como em “Transamazônica” e “Belém-Brasília” (1973), que documentam e capturam a rotina de caminhoneiros, prostitutas, desmatamentos, colonos, balsas e mercados nas rodovias que dão nome aos filmes, no contexto da busca de locações para o filme “Iracema”, em uma viagem feita por Bodanzky, Wolf Gauer e Orlando Senna.

Também será projetado o filme “Cidades” (década de 1970), que apresenta uma jornada visual por São Paulo, Brasília e Berlim, com suas ruas movimentadas, arranha-céus e habitantes. Os filmes enquadram a paisagem urbana com lente grande-angular e a partir de um carro em movimento, uma estética bastante presente no trabalho do cineasta.

Até setembro, o Cinema do IMS apresenta uma seleção da produção audiovisual de Jorge Bodanzky, com cerca de 20 filmes. São cópias analógicas e digitais, em materiais de acervo e digitalizações inéditas, como “Igreja dos Oprimidos” e “Os Muckers”. A mostra inclui reexibições de “Jari” e “Caminhos de Valderez”, em cópia digital 2K produzida especialmente para esta ocasião, além da reexibição dos curtas comissionados a Ewerton Bellico e aos Irmãos Pretti, a partir da coleção Bodanzky no acervo do IMS.

Jorge Bodanzky em super 8, com trilha ao vivo de Sarine e Yantra

Data: 13 de agosto, terça, às 20h

Local: Cinema do IMS Paulista – Avenida Paulista, 2424, São Paulo/SP

Entrada: gratuita, com distribuição de senhas 1 hora antes do evento e limite de 1 senha por pessoa