Sete longas brasileiros e uma coprodução com o Chile estreiam no circuito de arte

Por Maria do Rosário Caetano

A cada nova semana, média de dez novos filmes chegam ao circuito comercial. Para esta quinta-feira, 19 de setembro, as estreias brasileiras somam oito títulos, sendo sete produções nacionais (“Passagrana”, “Bocaina”, “Assexybilidade”, “Quando Eu me Encontrar” (foto), “Sofia Foi”, “Saudade Fez Morada Aqui Dentro” e “Não Vamos Sucumbir”) e uma coprodução com o Chile (“Prisão nos Andes”, de Felipe Carmona).

Os filmes brasileiros têm se distribuído em pequenos circuitos e pouquíssimos horários (alguns deles, só nos vespertinos). E estreado sem publicidade e alarde. Raras são as exceções (“Silvio”, em 574 salas) e “Vovó Ninja (em 300).

“Passagrana”, distribuído pela poderosa Disney, tem Ravel Cabral como roteirista e diretor. E quatro protagonista jovens – Wesley Guimarães, Juan Queiroz, Elzio Vieira e Wenry Bueno. Eles contracenam com Irene Ravache, Carol Castro e Caco Ciocler.

Fellipe Gamaramo Barbosa, diretor de filmes importantes como “Casa Grande”, “Gabriel e a Montanha” e “Domingo” (este em parceria com Clara Linhart), comanda “Bocaina” ao lado da atriz e diretora Ana Flávia Cavalcanti. O longa, que tem a própria Ana Flávia, com Mallu Galli e Alejandro Claveaux, à frente do elenco, participou do Festival do Rio, ano passado, e agora chega, discretamente, aos cinemas.

O realizador carioca, de 44 anos, está ocupado com a realização de seu novíssimo filme – “90 Decibéis” – protagonizado por Benedita Zerbini, filha da atriz Regina Casé e do pintor Luiz Zerbini. O roteiro, escrito por Julia Spadacini, conta a história de uma advogada que vai perdendo a audição gradativamente. Na vida real, Benedita recebeu o diagnóstico de surdez ainda na infância.

“Assexybilidade” marca a volta de Daniel Gonçalves, autor do ótimo documentário “Meu Nome é Daniel”, ao longa-metragem. “Quando Eu me Encontrar”, estreia das cearenses Michelline Helena e Amanda Pontes na ficção de longa-metragem, é uma delicado drama feminino, que narra a história de três gerações de mulheres e complicações advindas da maternidade. Vale lembrar que Chico Buarque é uma espécie de “co-roteirista involuntário” desse filme, já que o uso de duas de suas composições – “Trocando em Miúdos” e “Uma Canção Desnaturada” – resulta essencial à narrativa.

“Não Vamos Sucumbir”, documentário de Miguel Przewodowski, mergulha no universo das escolas de samba. A intenção é mostrar que “não existe agremiação carnavalesca que “não seja política”. O ponto de partida da narrativa se dá com a preparação do Carnaval de 2020, passando por fevereiro de 2021, quando os desfiles foram suspensos pela pandemia do coronavírus. Chega-se à retomada do Carnaval em 2022. E o filme realiza, ainda, inventário histórico do surgimento das primeiras escolas de samba até nossos dias. Busca-se “o significado político e social deste que é o maior show do planeta”.

“Sofia Foi” é um enxuto drama (68 minutos) dirigido por Pedro Geraldo, com Sofia Tomic, Sofia Carvalheira e Hellena Kuasne. A jovem Sofia, ao ser forçada a sair do apartamento onde vive, fica à deriva por espaços da USP, o gigantesco campus da Universidade de São Paulo. Sem ter para onde ir, ela passa por encontros que se dão ao longo de um dia. E que serão determinantes para sua vida.

“Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges, postulante a uma vaga no Oscar internacional, é um drama ambientado no sertão baiano e protagonizado por adolescentes. Um deles, Bruno, de 15 anos, perderá a visão.

A coprodução “Prisão nos Andes” (“Penal Cordillera”) tem no elenco Daniel Alcaíno, Mauricio Pesutic, Bastian Bodenhofer, Alejandro Tejo, Andrew Bargsted, Hugo Medina e Juan Carlos Maldonado. Este drama político e penitenciário foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, ano passado, e mostra cinco torturadores, que ocuparam postos-chave a serviço da ditadura Pinochet. Condenados, foram encaminhados ao cumprimento de longas penas em luxuosa penitenciária na Cordilheira dos Andes (local dotado de piscina, jardins e aviário).

Os presos passaram a ser vigiados por guardas que mais parecem serviçais. Quando uma emissora de TV entrevistou um dos detentos, as declarações por ele prestadas causaram impacto inesperado. Os encarcerados, porém, não mediram esforços em renhida defesa de seus privilégios.

Para complementar a recheada lista de novos lançamentos dessa quinta-feira, estão previstas as estreias de “Golpe de Sorte em Paris”, de Woody Allen, o primeiro filme do ator-diretor novaiorquino falado em outro idioma (elenco inteiro de expressão francesa); “A Substância”, protagonizado por Demi Moore; “Sidonie no Japão”, com Isabelle Huppert em tour literário por cidades nipônicas, “Ligação Sombria”, com Nicolas Cage, e o sul-coreano “Junk Kook – I Am Still”, de Jun-Soo Park, documentário-show de estrela do K-pop, o BTS.

A criançada poderá prestigiar pré-estreias pagas da animação “A Menina e o Dragão”, do chinês Jianping Li, em parceria com o espanhol Salvador Simó. Este, vale lembrar, dirigiu o belíssimo (e obrigatório) “Buñuel en el Laberinto de las Tortugas”.

“A Substância”, um terror feminista, traz na direção a francesa Coralie Fargeat. O filme conquistou o prêmio de melhor roteiro em Cannes, em maio último.

Confira as estreias:

. “Passagrana”, de Ravel Cabral (ficção, Brasil, São Paulo, 105 minutos). Distribuição: Disney

. “Quando Eu me Encontrar”, de Michelline Helena e Amanda Pontes (ficção, Brasil, Ceará, 77 minutos). Distribuidora Embaúba

. “Sofia Foi”, de Pedro Geraldo (ficção, Brasil, São Paulo, 68 minutos). Distribuição: Vitrine Filmes

. “Não Vamos Sucumbir”, de Miguel Przewodowski (documentário, Brasil, Rio de Janeiro, 92 minutos). Distribuição: Tabela Filmes

. “Bocaina”, de Ana Flávia Cavalcanti e Fellipe Gamarano Barbosa (Brasil, Rio de Janeiro, 71 minutos). Distribuição: Bretz Filmes

. “Assexybilidade”, de Daniel Gonçalves (Documentário, Brasil, Rio de Janeiro, 86 minutos). Olhar Distribuição

. “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, de Haroldo Borges (ficção, Brasil, Bahia, 109 minutos). Distribuidora Cajuína Filmes

. “Prisão nos Andes”, de Felipe Carmona (Chile, Brasil, 105 minutos). Distribuidora Retrato Filmes

. “Golpe de Sorte em Paris”, de Woody Allen (França, Inglaterra, 93 minutos. Com Lou de Laâge, Niels Schneider, Melvil Poupaud, Valérie Lemercier e Anna Laik. Distribuidora: O2 Play

. “A Substância”, de Coralie Fargeat (França-EUA, 140 minutos). Com Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid. Distribuição: Imagem Filmes

. “Sidonie no Japão”, de Élise Girard (França, 95 minutos). Com Isabelle Huppert, Tsuyoshi Yhara, August Diehl. Distribuição: Imovision

. “Ligação Sombria”, de Yuval Adler. Com Nicolas Cage, Joel Kinnaman e Alexis Zollicoffer. Distribuição: Diamnond

. “Junk Kook – I Am Still”, de Jun-Soo Park, (documentário-show do BTS, Coreia do Sul, 90 minutos). Distribuição: Trafalgar

. “A Menina e o Dragão”, de Jianping Li e Salvador Simó (China e Espanha, animação, pré-estreias, 99 minutos). Distribuição: Imagem Filmes