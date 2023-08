“A Primeira Morte de Joana” estreia no Canal Brasil

O longa-metragem “A Primeira Morte de Joana”, escrito e dirigido por Cristiane Oliveira, estreia no Canal Brasil, no dia 22 de agosto, às 20h55. A produção é inspirada em experiências pessoais da diretora, representadas no filme pela personagem Joana, uma menina de 13 anos que se encontra na fase dos dilemas da adolescência. Os impasses que Joana vive no auge da juventude abordam questões como o corpo, a sexualidade, os costumes da região onde mora e o fato de sua tia avó ter morrido aos 70 anos sem nunca ter oficializado nenhum relacionamento.

O longa foi exibido em mais de 40 festivais pelo mundo e premiado como Melhor Filme pelo Júri da Crítica, Melhor Fotografia e Melhor Montagem no Festival de Gramado de 2021. O filme é estrelado por Letícia Kacperski, Isabela Bressane, Joana Vieira, Lisa Gertum Becker, Rosa Campos Velho, Pedro Nambuco, Roberto Oliveira, Graciela Caputti e Emílio Speck.