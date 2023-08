“O Auto da Compadecida 2” inicia suas filmagens

Foto © Laura Campanella

A divertida amizade de Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele) começa a ser filmada no próximo dia 20 de agosto. “O Auto da Compadecida 2”, uma aventura que renova a já clássica adaptação da peça teatral do paraibano Ariano Suassuna, dirigida para o cinema pelo pernambucano Guel Arraes, tem estreia nos cinemas prevista para o ano que vem. O novo filme tem direção de Guel Arraes, desta vez ao lado de Flávia Lacerda, e conta com a produção da Conspiração e da H2O Films, que também fará a distribuição. O filme orginal “O Auto da Compadecida” foi um sucesso de público no cinema e na TV.