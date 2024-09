“Passagrana”, da Intro Pictures e Star Original Productions, estreia nos cinemas

Quando a sobrevivência se torna uma questão de astúcia e coragem, quatro amigos encontram no assalto a banco a única chance de mudar suas vidas. “Passagrana”, que estreia em 19 de setembro nos cinemas brasileiros, é uma imersão no mundo do gênero heist, trazendo um retrato de um plano que pode ser a última cartada de um quarteto em desespero. Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodelo (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno) irão arriscar muito para conseguirem o que desejam.

No filme, que tem as ruas de São Paulo como cenário, acompanhamos os quatro amigos que enfrentam a dura realidade de viver à margem da Lei. Cansados de uma vida marcada por pequenos golpes e fugas constantes da polícia, eles vêem uma oportunidade de assalto a um banco que promete mudar suas vidas.

O que começa como uma chance de escapar da precariedade, rapidamente se transforma em um jogo de vida ou morte. Ao se depararem com policiais corruptos, o plano do grupo começa a desmoronar, e eles se veem envolvidos em uma trama cada vez mais complicada e perigosa.

Ravel Cabral é o responsável pela direção e roteiro, além de atuar no filme, iniciando um dos seus primeiros projetos por trás das câmeras. Ao longo de sua carreira, atuou no filme “The Penguin and the Fisherman” (2024), no qual contracena com o ator internacional Jean Renó, nas séries “Aruanas” (2023), “Santo Maldito” (2023), “Insânia” (2021) e nos filmes “Turma da Mônica – Laços” (2019) e “Moscow” (2021). Também fez as novelas “O Outro Lado do Paraíso” (2017), “Império” (2014) e “Além do Horizonte” (2013) na rede Globo.

O elenco de “Passagrana” conta ainda com Wesley Guimarães, Juan Queiroz, Elzio Vieira e Wenry Bueno, como os protagonistas. E a participação de Irene Ravache e Caco Ciocler, além de Giovanna Grigio, Carol Castro, Marco Luque, Luciana Paes e Leandro Ramos.

O gênero heist, que foca no planejamento e execução de roubos complexos, é comum no cinema internacional. O filme não só apresenta os desafios típicos desse gênero, mas também oferece uma abordagem moderna, refletindo as dificuldades enfrentadas pelos protagonistas na realidade do país enquanto tentam realizar o assalto perfeito.

“Passagrana” é um filme realizado pela Intro Pictures, em coprodução da Star Original Productions e distribuição da Star Distribution.