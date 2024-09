Premiado no festival francês FIDMarseille, “Sofia Foi” chega aos cinemas

A Sessão Vitrine Petrobras lança nos cinemas de todo o Brasil, em 19 de setembro, “Sofia Foi”, que apresenta uma jovem estudante que, de repente, sem ter onde morar ou um ombro amigo para se apoiar, se vê vivendo um verdadeiro turbilhão de emoções. É, então, que decide vagar pela Universidade de São Paulo, apegada ao calor das memórias e ao seu impulso artístico como tatuadora.

Estreia de Pedro Geraldo na direção de um longa-metragem, o projeto nasceu do desejo de fazer um coming of age ambientado na capital paulista. Acompanhando 24 horas na vida da introspectiva Sofia, o filme faz um retrato cuidadoso dos turbilhões internos da protagonista, que se apequena diante da amplitude dos espaços vazios, na mesma medida que floresce nos pequenos gestos. Quem leva a personagem para a telona é Sofia Tomic (“A Sentença”), que assina o roteiro com Geraldo, assim como atua como diretora de arte e produtora, e contribui com a captação de som.

Projeto feito a poucas mãos, “Sofia Foi” traz o olhar fresco e delicado de quem ainda se lembra o que é ter 23 anos em uma cidade onde a promessa dos sonhos por vezes perde espaço para a desesperança. Premiado como Melhor Primeiro Filme no festival francês FIDMarseille em 2023, o filme participou da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, neste ano.

“Sofia Foi” é um lançamento da Sessão Vitrine Petrobras, uma iniciativa que mensalmente leva o cinema nacional a preços acessíveis para espectadores de todo o país.