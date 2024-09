Projeto Telas em Cena, do Tocantins, recebe diretor de “Noites Alienígenas” e programador da Downtown Filmes

Foto: Sérgio de Carvalho © Edison Vara/Agência Pressphoto

Com foco na formação cinematográfica e em eventos de mercado, o projeto Telas em Cena, nesta 3ª edição, recebe o diretor Sérgio de Carvalho, de “Noites Alienígenas”; Alexandre Lopes, programador da Downtown Filmes, e Sandro Vales, do departamento de trade da distribuidora, para um bate-papo sobre premiação e distribuição de filmes brasileiros, com mediação de Nival Correia. O evento acontece no próximo dia 20 de setembro, às 19h15, no Cine Cultura Sala Sinhozinho, com entrada gratuita.

Nesta 3ª edição do Telas em Cena foram convidados cineastas, produtores, atrizes e atores e distribuidoras de filmes para mostrar um panorama das mais recentes produções nacionais e seus desafios. Todas as sessões e bate-papos são realizados no Cine Cultura Sala Sinhozinho, uma parceria entre Fundação Cultural de Palmas e Instituto Social do Tocantins.

O projeto é uma realização do Instituto Social do Tocantins, por meio do edital Audiovisual Tocantins 2023, lançado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos da Lei Paulo Gustavo.