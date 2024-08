Festival Curta Salto tem inscrições abertas

O Curta Salto – Festival do Primeiro Filme chega a sua 10ª edição e traz como novidade na programação a 1ª Mostra Sabiá – Competitiva Nacional. Serão selecionados os primeiros curtas-metragens produzidos por cineastas iniciantes de todas as regiões do país, exceto das macrorregiões de Sorocaba e Campinas (SP). Os interessados podem se inscrever até 30 de agosto, através do site: www.festivalcurtasalto.com.br. O evento será realizado de 23 a 26 de outubro, na Estância Turística de Salto, no interior de São Paulo.

A Mostra Sabiá vai selecionar apenas obras que preencham os seguintes requisitos: curtas-metragens produzidos a partir de 2023; podem ser filmes de ficção, documentário, animação e experimental; a duração é de até 20 minutos, incluindo os créditos; e cada proponente só pode inscrever apenas um filme. No ato da inscrição, será necessário assinalar um termo em que declara ser a primeira obra cinematográfica do seu realizador a circular em festivais.

A Mostra Sabiá acontecerá no dia 24 de outubro, nas salas de exibição do Movieplex Cinemas, localizado no interior da Galeria Shopping Center Salto. O espaço possui capacidade para público de 150 pessoas e terá entrada gratuita. O evento conta na sua programação com a Mostra Taperá, onde concorrem primeiros filmes de cineastas iniciantes das macrorregiões de Sorocaba e Campinas, além de atividades formativas em formato presencial e online.

A partir do dia seguinte ao dia das suas respectivas exibições presenciais, os filmes da Mostra Taperá e da Mostra Sabiá poderão ser apreciados de forma online através do site do festival, onde ficarão disponíveis até o dia 27 de outubro. No último dia do evento, haverá a premiação de Melhor Filme em cada Mostra.

Curta Salto surgiu como braço pedagógico da Professora de Cinema e Cineasta Lilian Solá Santiago, que em 2011 ingressou como professora de Realização Cinematográfica no Curso de Cinema do CEUNSP. Lá criou a Kimera Filmes, uma produtora experimental por meio da qual orientou a produção de mais de 100 filmes de curta-metragem, desde o roteiro até o lançamento. A maioria dos filmes foram exibidos pela primeira vez no Curta Salto.

Salto é conhecida por ser a única cidade da América Latina detentora de uma Palma de Ouro. A maior honraria do Festival de Cannes foi recebida pelo cineasta saltense Anselmo Duarte, em 1962, pelo filme “O Pagador de Promessas”.

O X Curta Salto – Festival do Primeiro Filme é uma realização do Governo Federal, via Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo. Produção do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e das produtoras Kannon Filmes e Terra Firme Digital. Edital LPG Nº 11/2023.