Mostra Competitiva Longas do FAM exibirá seis filmes, com representantes de 10 países

A Associação Cultural Panvision divulgou mais uma lista de filmes selecionados, que serão exibidos durante a 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024. Neste ano, seis longas-metragens foram selecionados para a Mostra Longas, com representantes de 10 países: Alemanha, Argentina, Brasil, EUA, França, Inglaterra, Israel, Itália, Paraguai e Uruguai. O FAM 2024 vai ser realizado de 5 a 11 de setembro, na capital catarinense, e conta com oito mostras competitivas.

As obras cinematográficas que concorrem na Mostra Longas são do gênero ficção (3) e documentário (3). Entre os grandes destaques está a exibição inédita mundial do filme argentino “Por tu Bien” (foto). O público que irá ao festival também poderá assistir a duas obras pela primeira vez no Brasil: “La Estrella que Perdi” e “Los Últimos”. E, em Santa Catarina, o ineditismo de exibição fica por conta dos filmes “Aldo Badin – Uma Vida pela Música”, “Retrato de um Certo Oriente” e “Black Rio! Black Power!”, este último premiado duas vezes em festivais brasileiros.

Cinco dos seis longas-metragens possuem o Selo Marias de Cinema. O título simboliza o reconhecimento de filmes que retratam mulheres de maneira mais complexa, que traçam seus próprios caminhos e que, fugindo dos “padrões”, saem da sombra de personagens masculinos.

As sessões de cinema do FAM 2024 serão realizadas no CineShow do Beiramar Shopping e as demais atividades do evento ocorrem no Majestic Palace Hotel, em Florianópolis. Todos os filmes da Mostra Longas possuem o pacote completo de acessibilidade.

O 28º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024 é um projeto cultural produzido através da lei de incentivo à cultura e por meio do Programa de Incentivo à Cultura – PIC, do Governo do Estado de Santa Catarina aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura. Tem o apoio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes através do Programa de Fomento ao Audiovisual, edital 2023 e do Prêmio Catarinense de Cinema, edição especial Lei Paulo Gustavo, Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Tem o incentivo do Grupo Krona. Patrocínio Itaú Unibanco, com realização Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Audiovisuais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

Confira a lista completa dos filmes da Mostra Longas selecionados para o FAM 2024:

Aldo Baldin – Uma Vida pela Música, de Yves Goulart | Brasil, Urussanga, Florianópolis, Blumenau/SC; Porto Alegre/RS; São Paulo/SP; Belo Horizonte/MG; Rio de Janeiro/RJ; Alemanha, Stuttgart; Argentina, Buenos Aires; Inglaterra, Londres; Israel, Jerusalém; EUA, Nova York; | 2024 | 114 min | Documentário

Black Rio! Black Power!, de Emílio Domingos | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 2023 | 107 min | Documentário

La Estrella que Perdí, de Luz Orlando Brennan | Argentina, Buenos Aires | 2024 | 99 min | Ficção

Los Últimos, de Sebastián Peña Escobar | França; Paraguai; Uruguai, Asunción | 2023 | 90 min | Documentário

Por tu Bien, de Axel Monsú | Argentina, Misiones | 2024 | 77 min | Ficção

Retrato de um Certo Oriente, de Marcelo Gomes | Brasil, Rio de Janeiro/RJ; Itália| 2024 | 92 min | Ficção