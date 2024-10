Longa pernambucano “Senhoritas” recebe prêmio do júri do Festival de Biarritz

“Senhoritas” teve sua estreia mundial na seção oficial do Festival de Biarritz, que aconteceu de dias 21 a 27 de setembro, na cidade de Biarritz, na França. A estreia contou com a participação da atriz Tânia Alves e da realizadora Mykaela Plotkin, estreando como diretora e roteirista de ficção. Na cerimônia de encerramento, realizada na última sexta-feira (27), o filme recebeu o Prix des Biarrots. Essa premiação, criada há dois anos, é concedida por um júri composto pelos habitantes de Biarritz e reconhece o melhor filme de ficção do festival. Durante sua fala, Mykaela agradeceu às atrizes, às senhoritas que inspiraram a construção da história, às produtoras que tornaram a realização do filme possível, apesar das dificuldades enfrentadas durante a pandemia e a situação política no Brasil, além dos espectadores e da equipe do festival por receberem o filme de forma tão generosa.

Rodado em 2022, nas cidades de Recife, Olinda e Cabo de Santo Agostinho, o longa acompanha Lívia, uma arquiteta aposentada de 70 anos, que vive uma rotina regrada cuidando da casa e da neta. A chegada de Luci, uma amiga de juventude com uma personalidade vibrante, abala seu mundo. Conduzida por essa inesperada visita, Lívia resgata sua vitalidade e confronta desejos adormecidos, embarcando em uma jornada de autodescoberta que desafiará as normas familiares e suas próprias limitações.

Trazendo uma narrativa sobre redescoberta e libertação feminina, “Senhoritas” oferece uma abordagem inovadora do envelhecimento, abordando com ousadia temas ainda considerados tabus, como a sexualidade entre adultos maduros. A obra provoca reflexões cada vez mais atuais sobre a forma como vivemos e percebemos o envelhecimento, questionando estigmas sociais e normas culturais.

“Senhoritas” é uma produção da Vilarejo Filmes, com produção de Kika Latache e Livia de Melo, em coprodução com a Home Films (México). O elenco é liderado por Analu Prestes, que, após uma respeitada carreira dedicada ao teatro, especialmente no icônico Teatro Oficina, faz sua primeira atuação protagonística no cinema. Ao seu lado, a jovem atriz Valentina Clause, de apenas 4 anos, faz sua estreia nas telas. O filme também conta com as participações especiais de atores consagrados como Tânia Alves, Genézio Barros e Clarissa Pinheiro.

O filme conta com o patrocínio da Ancine, FSA, BRDE e Johnnie Walker, incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco, foi contemplado no Edital da Lei Paulo Gustavo Pernambuco com apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal. Após sua seleção para o Biarritz, o longa recebeu o apoio do programa de internacionalização Brasil no Mundo, do Projeto Paradiso, possibilitando a presença da diretora no festival.