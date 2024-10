Mercado SAPI abre inscrições para oficina, masterclasses e programa para aceleração de novas produtoras audiovisuais

Após anunciar o Prêmio Cora e as Rodadas de Negócios, o Mercado SAPI, principal evento de economia criativa do setor audiovisual no Centro-Oeste, segue promovendo oportunidades de capacitação, desenvolvimento e negócios para profissionais da área. O evento está com inscrições abertas para oficina, masterclasses e para o programa de aceleração Produtoras in Foco. As atividades são abertas ao público e gratuitas, e ocorrerão entre 22 e 25 de outubro, no Hub Goiás, em Goiânia.

Entre os nomes confirmados para as atividades está Pedro Belchior, com 15 anos de experiência na indústria do entretenimento, especialista em Direitos Intelectuais, membro da Academia Brasileira de Cinema e do iEmmy. Em sua masterclass “Do Criativo ao Público: Produção de Conteúdo Original no Brasil”, Belchior discutirá como equilibrar o processo criativo com as expectativas do público e dos canais de distribuição, oferecendo insights sobre tendências e marketing.

Outro destaque é Shirlene Paixão, diretora com experiência em programas de TV e obras que integram diversas linguagens artísticas. Com passagens por Band, TV Brasil e Globoplay, seus projetos focam em narrativas que ressignificam imaginários com responsabilidade social. Ela ministrará a masterclass “Direção Criativa: Do conceito às telas”, onde irá compartilhar seu processo criativo, abordando desde o desenvolvimento da ideia até a edição final de uma obra audiovisual.

Já a oficina de Kiripuku, cineasta Terena, idealizador da Associação Cultural de Realizadores Indígenas – ASCURI e vencedor do prêmio Educação em Direitos Humanos Mireya Suarez (UnB/2022), trará uma perspectiva única sobre a produção audiovisual indígena com o tema “Audiovisual e Mídias Sociais: O jeito de ser indígena além do território”. A oficina promete expandir o olhar sobre as mídias sociais a partir da linguagem ancestral e suas possibilidades para narrativas contemporâneas. As inscrições para as masterclasses e a oficina vão até 11 de outubro.

Para discutir a indústria fonográfica, a oficina “Sem Juridiquês: liberação de música para obra audiovisual” traz a advogada Verônica Aquino, especialista em Política, Gestão e Produção Cultural pela e pós-graduanda em Mídia, Entretenimento e Propriedade Intelectual. A profissional atua no campo da cultura há mais de duas décadas enquanto produtora cultural, gestora pública na área de fomento e assessora jurídica. A profissional já coordenou diversos projetos fonográficos e editoriais, além de cooperação artística internacional.

Além das atividades formativas, o Programa Produtoras in Foco vai acelerar produtoras do setor audiovisual, ao oferecer capacitação para novos agentes que desejam estruturar ou abrir uma empresa. Os participantes terão acesso a palestras, consultorias e encontros com especialistas, com o objetivo de desenvolver uma carteira de projetos e fomentar a produção audiovisual no Brasil. Nesta edição, o programa é realizado em parceria com a F+E – Formação de Empreendedores Audiovisuais. As inscrições vão até 8 de outubro.

Em sua oitava edição, o Mercado SAPI se consolida como um espaço importante de aprendizado, negócios e networking no cenário audiovisual, proporcionando também a troca de experiências com profissionais renomados do setor.

As inscrições devem ser realizados no site oficial do evento, mercadosapi.com.