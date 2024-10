Los Angeles Brazilian Film Festival anuncia a seleção oficial de sua 17ª edição

O 17º Los Angeles Brazilian Film Festival – LABRFF acontece de 4 a 7 de novembro, no The Culver Theatre, hoje de propriedade da Amazon Studios. A região é histórica. Ela abrigou os estúdios da MGM e foi palco das filmagens de grandes filmes, como “O Mágico de Oz”, e cenas inesquecíveis, com a escadaria de “O Vento Levou”.

O festival anunciou a programação das mostras competitivas e paralelas. Pelo terceiro ano, o curta-metragem vencedor do LABRFF fica automaticamente selecionado para festivais de Vassouras, Curta Caicó e para a seleção de estreia do Festival Internacional de Paraty.

Confira os filmes selecionados:

Mostra Competitiva de Longa-Metragem

“Grande Sertão”, de Guel Arraes

“Maníaco do Parque”, de Maurício Eça

“Atena”, de Caco Souza

“Ninguém Sai Vivo Daqui”, de André Ristum

“Magal & Magali (Meu Sangue por Você)”, de Paulo Machline

“O Barullho da Noite”, de Eva Pereira

“Café, Pepi e Limão”, de Adler Paz e Pedro Léo

“O Clube das Mulheres de Negócios”, de Anna Muylaert

“Retrato de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes

“Estômago 2 – O Poderoso Chef”, de Marcos Jorge

“Saudosa Maloca”, de Pedro Serrano

“Dois é Demais em Orlando”, de Rodrigo Van Der Put

“Infinimundo”, de Bruno Martins e Diego Müller

“Inexplicável”, de Fabricio Bittar

“Entre Raiz e Asas”, de Gabriel Muglia e Wlado Herzog

Mostra Competitiva Brasileira de Documentários

“Othelo, o Grande” (foto), de Lucas H. Rossi

“WR Discos Uma Invenção Musical”, de Maira Cristina e Nuno Penna

“Nas Ondas de Dorival Caymmi”, de Locca Faria

“Diamantes”, de Daniela Thomas, Sandra Coverloni e Beto Amaral

“Pantanal, Planície das Aguas”, de Lygia Barbosa

“Neirud”, de Fernanda Faya

“Vai pra Cuba, Eduardo!”, de Juliana Baroni

Mostra Competitiva de Curta-Metragem

Umbilina, e sua Grande Rival de Marlom Meirelles

Aquela Mulher de Marina Erlanger e Cristina Lago

Deixa de Mariana Jaspe

Firmina de Izah Neiva

Fenda de Lis Paim

As Marias de Dannon Lacerda

2 Brasis de Carol AÓ e Helder Fruteira

Eu tenho uma voz de Barbara Ramos e Juliana Albuquerque

Memórias Culinárias do Quilombo Ausente Feliz de Lucas Assunção

Eletricidade de Gustavo de Carvalho

Bodas de Ouro de Liza Gomes

Batalha das Flores de Luis Villaverde

Julião, Filhos da Praia de Mônica Mac Dowell

Cartas a uma Jovem Mulher de Pedro Belchior Costa

Escadaria do Amor de Gui Agustini

Encruzilhada Bar de Johann Jean / RR

O Entardecer de Rodrigo Frota and Thiago Oliveira

Eu não sei se vou ter que falar tudo de novo de Thassilo Weber e Vitoria Fallavena

O Louco de Guilherme Suman

Mostra Paralela de Curtas Metragens

Correnteza de Diego Müller e Pablo Müller

Margem de Domingos Antonio

Bom Comportamento de Matthews Silva

Eu estou aqui de André Santos

Pastrana de Gabriel Motta and Melissa Brogni

Gostou do meu Batom? de Kathia Calil

Conexão de Julie Ketlem

Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Internacionais

Familia de Germano Kuerten

Sunflower de Lury Pinto

Before Everything Changes de Giulia Guzzo

The Roomate de Fabio Anfe

American Smiles de Victor Cardoso e Thales Côrrea

To the End de Gui Agustini

Safe de Bia Oliveira

Days of Eden de Gabriel Dimilo e Christopher Maldonado

Saudade de Lucca de Oliveira

Exibição Especial