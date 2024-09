Por que a coleção Bridgerton conquistou leitores ao redor do mundo?

Quando uma jovem Julia Quinn decidiu começar a escrever romances no final da faculdade, ela provavelmente nem imaginava o quanto seus livros fariam sucesso no futuro. A coleção Bridgerton conta com livros ambientados na alta sociedade britânica do início do século XIX, e mesclam romance, drama e humor de uma maneira que cativa o público.

Hoje, muitos anos depois, a autora é uma das mais lidas do mundo, constando sempre na lista de best-sellers de diversos países. Mas por que exatamente essa série de romances conseguiu tocar tantos corações e se destacar em um mercado saturado de histórias de amor? Como eles conquistaram tantos leitores ao redor do mundo e só aumentam em popularidade a cada ano?

Personagens cativantes

A própria autora já relatou que vem de uma família grande, e que sua inspiração foi imaginar o quanto as irmãs Bridgerton seriam amigas num mundo atual, assim como ela se sentia em casa com seus entes queridos. Uma das maiores forças de Bridgerton vem justamente da maneira como essas irmãs são cativantes e relatáveis. Cada uma tem características muito próprias e capaz de fazer com que as pessoas se identifiquem.

Cada livro da série foca em um membro da família Bridgerton, o que permite ao leitor acompanhar não apenas os protagonistas, mas também o desenvolvimento de uma família ao longo do tempo (são oito irmãos, com nomes em ordem alfabética, do mais velho ao mais novo, inclusive).

Os personagens são complexos, enfrentam desafios emocionais e passionais, lidando não apenas com conflitos internos mas também com o que a sociedade espera deles. Eles têm características que os tornam muito humanos, tudo isso numa vibe idílica e charmosa.

Além dos protagonistas, os personagens secundários, como Lady Whistledown e outros membros da sociedade, adicionam camadas de intriga e humor à narrativa, tornando os livros super fluidos e gostosos de ler.

O vínculo entre os irmãos, bem como o papel da mãe, Violet Bridgerton, como uma figura central, cria um núcleo familiar que serve de alicerce para as tramas românticas.

A empatia que os leitores sentem por esses personagens faz com que torçam por seus finais felizes o tempo todo. Julia Quinn já afirmou em entrevistas que, embora todo mundo saiba que a vida real é muito diferente, todo mundo gosta de ver finais felizes.

O impacto da série

Embora a coleção de livros já fosse popular antes da adaptação para a TV, a série catapultou Bridgerton para um novo nível de sucesso, alcançando um sucesso estrondoso nos últimos anos: a série é, simplesmente, a mais assistida na história da Netflix.

O elenco escalado, a trilha sonora que brinca com músicas modernas num estilo antigo, e a possibilidade de ver na tela os romances e histórias dos livros, fez da série um sucesso instantâneo, aumentado a cada nova temporada. A terceira, lançada recentemente, alcançou níveis altíssimos de audiência, conquistando até mesmo quem não conhecia os livros.

Dois pontos na adaptação da Netflix merecem atenção:

Modernidade

A série adicionou um toque moderno à história, abordando questões como raça e poder de maneira que ressoasse com o público contemporâneo. Essa combinação de uma adaptação fiel, porém modernizada, garantiu que a série ganhasse novos fãs e solidificasse seu lugar como um fenômeno cultural.

Diversidade e inclusão

Outro ponto importante no sucesso da coleção Bridgerton é o esforço para representar diversidade e inclusão: embora os livros não explorem tanto essa questão, a série da Netflix introduziu um elenco racialmente diverso, o que trouxe uma nova perspectiva para a história e aumentou sua relevância para um público mais amplo.

Julia Quinn afirmou que, mesmo que imaginasse os personagens “diferentes” em sua mente enquanto estava escrevendo, ao reler seus livros após a estreia da série, ela não conseguia mais não ver os atores da série, como se eles fossem perfeitos desde o início para a história. E que não importa a aparência física deles, já que sua essência continua lá, perfeitamente adaptada para a TV.

A inclusão de personagens de diferentes origens raciais e sociais, em papéis importantes e de destaque ajudou a série a se conectar com um público global que busca mais representatividade nas narrativas, aumentando o alcance e trazendo uma reflexão importante para quem acompanha a história.

Essa abordagem inclusiva fez com que Bridgerton se destacasse em um gênero que muitas vezes é criticado por sua falta de diversidade, tornando-o ainda mais atraente para leitores e espectadores modernos.

Em suma, a coleção Bridgerton conquistou leitores ao redor do mundo por uma série de razões que vão além do simples romance: a história divertida, equilibrando romance com drama e humor, ganhou o coração dos leitores porque realmente envolve, encanta e traz para o presente os dramas de uma sociedade inglesa que brinca com o imaginário das pessoas.