Mostra sobre cinemas de rua do Brasil será exibida na Nicarágua

O Ministério da Cultura, Governo da Bahia e Memorabilia Filmes apresentam a 4ª Autêntica Mostra Cinemas do Brasil: Um Retrato dos nossos Tempos, de 7 a 12 de outubro, em Manágua, na Nicarágua. A mostra homenageia o Cinema Rio Branco de Nazaré/BA, um dos mais antigos do Brasil em funcionamento, e apresenta um panorama de filmes que buscam homenagear os cinemas de rua do país e que propõem uma discussão sobre a atual situação desses monumentos arquitetônicos que, em sua maioria, antes mesmo da pandemia, encontravam-se de portas fechadas e sem nenhum tipo de reparo ou manutenção.

A quarta edição da mostra circula o país desde abril e já foi exibida nas cidades de Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ, Aracaju/SE, Fernando de Noronha/PE, Ouro Preto/MG, Fortaleza/CE, Baixo Guandu/ES, Volta Redonda/RJ, Além ParaÍba/MG, Barbacena/MG, Corumbá/MS, Franca/SP, Campos dos Goytacazes/RJ e Juiz de Fora/MG. Além das TV’s públicas TVE Bahia, TV Kirimurê, Rede Minas, TVE Espírito Santo, TV UFSC e Aperipê TV.

A programação virtual da mostra, que contempla encontros com realizadores, roda de conversa com programadores de cinemas de rua do país, além de bate-papo sobre restauração e conservação de antigas salas de cinema de rua e sobre cinema itinerante, estão disponíveis no site do evento, www.mostracinemasdobrasil.com.

Em quatro edições, a Autêntica Mostra Cinemas do Brasil já exibiu mais de 90 filmes sobre cinemas de rua do Brasil. A curadoria foi realizada por Eudaldo Monção Jr. (Memorabilia Filmes), também idealizador e coordenador do projeto, além de diretor dos filmes “Cine Rio Branco” (foto), “Recordações de Ontem”, “Os Cinemas do Brasil em Tempos de Pandemia”, “Cinemas de Rua de Aracaju”, “Cinemas de Rua de Guaxupé” e “Quando a Sala de Projeção Vira Personagem”.

Este projeto é uma produção Memorabilia Filmes, e a realização na Nicarágua conta com apoio do Instituto Guimarães Rosa e da Embaixada do Brasil em Manágua. Foi contemplado no Programa de Intercâmbio Cultural MinC – Ministério da Cultura e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura.