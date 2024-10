Brasil e França assinam acordo de cooperação inédito para o setor audiovisual

Foto: Margareth Menezes e Jérémie Kessler © Claudio Andrade

A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o diretor de assuntos europeus e internacionais do CNC (Centro Nacional de Cinema da França), Jérémie Kessler, assinaram um acordo inédito de cooperação audiovisual entre Brasil e França, na manhã desta quinta-feira, 3 de outubro. A solenidade foi realizada no Armazém da Utopia, sede do Festival do Rio e do RioMarket, com a presença de Ilda Santiago, diretora executiva do Festival do Rio; do cônsul geral da França no Rio de Janeiro, Gerard Marechal; da secretária do audiovisual, Joelma Gonzaga; e do diretor-presidente da Ancine, Alex Braga. O evento também recebeu uma delegação oficial francesa e uma delegação governamental acompanhando a Ministra, além de profissionais do setor audiovisual.

Como parte das ações do Ano França-Brasil 2025, o acordo tem como objetivo promover e expandir o intercâmbio cultural entre o Brasil e a França nas áreas de cinema e audiovisual através da implementação de iniciativas bilaterais. Para promover obras brasileiras em território francês e vice-versa, a iniciativa compreende trocas de experiências e de conhecimentos relacionados à educação no campo cinematográfico e audiovisual, assim como no campo de políticas públicas; além de ações para preservação, conservação, restauração e divulgação de obras audiovisuais.

Os dois países se comprometem a partilhar também estatísticas e estudos na área de cinema e audiovisual, e realizar possíveis estudos conjuntos, que deverão ser publicados em francês e português. O acordo terá duração de três anos e poderá ser renovado anualmente após esse período inicial.