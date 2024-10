Conheça a programação contemplada com a credencial Fórum da Expocine 2024

A décima primeira edição da Expocine, maior convenção latino-americana da indústria do cinema e do audiovisual, acontecerá entre os dias 8 e 11 de outubro, em São Paulo. Neste ano, o evento traz uma nova categoria de credencial, a Fórum, que garante acesso direto à programação de painéis, palestras, oficinas e a feira de negócios, marcadas para acontecer no Renaissance Hotel, na Alameda Santos, 2233, no Jardim Paulista, e também as oficinas, que irão ocorrer no Cine Marquise, localizado no Conjunto Nacional da Av. Paulista.

Abordando diferentes temas que se conectam com o tema central do evento, “Conectando o cinema ao futuro”, as atividades contempladas na categoria Fórum oferecem uma completa imersão em todos os segmentos do audiovisual presentes no evento.

As credenciais da categoria Fórum podem ser adquiridas no Sympla.

Confira abaixo a programação:

Painéis e Palestras

No auditório do Renaissance, que comporta mais de 400 pessoas, as atividades começam no segundo dia de evento, 9, às 10h. O palco recebe Hernán Viviano, VP Latam da Warner e Universal, Iafa Britz, produtora na Migdal Filmes, Marcelo Lima, CEO da Expocine, e Marcos Barros, presidente da Abraplex e Cinesystem, para o painel “Conectando o cinema ao futuro”, tema principal do evento deste ano. Às 11h30, a Ancine apresenta o painel Perspectivas e desafios da produção, distribuição e exibição cinematográfica, com a participação Alex Braga, diretor-presidente, e Tiago Mafra dos Santos, diretor da organização.

Na parte da tarde do mesmo dia, a partir das 14h, a BRAVI apresenta o debate “Fronteiras Audiovisuais – A importância das coproduções internacionais para o país”. Participam do encontro Eros Ramos, gestor de projetos e programas da Apex Brasil, Leila Bourdoukan, diretora de Desenvolvimento Econômico e Parcerias Estratégicas da Spcine, Mauro Garcia, presidente executivo da BRAVI, além de Lucas Soussumi, executivo da BRAVI e Brazillian Content, e o jornalista Morris Kachani como moderadores. Às 15h30, será discutida a “Formação de público desde a infância”, com Adriana Pinto, presidente da ABCA (Associação Brasileira de Cinema de Animação), Alessandra Meleiro, presidente da Iniciativa Cultural – Instituto das Indústrias Criativas, Beth Carmona, diretora geral do Festival Comkids, Carolina Sanches, consultora pedagógica, e Reynaldo Marchesini, produtor executivo criativo da Flamma. Às 17h, o público também poderá conferir um painel sobre os 10 anos da digitalização dos projetores e, fechando a programação do dia, acontece a palestra “Da criação à adaptação: O valor da propriedade intelectual no cinema”, com início às 18h30.

Já em 10 de outubro, os painéis e palestras seguem com o tema “O Brasil está pronto para um incentivo federal à produção audiovisual?”, às 10h, com participação de Andressa Pappas, gerente-geral e diretora de Relações Governamentais da Motion Picture Association (MPA), Daniella Galvão e José Maurício Fittipaldi, advogados da CQS/FV Advogados, Juliana Funaro, CEO da Barry Company, e Steve Solot, presidente Latin American Training Center-LATC. Na sequência, às 11h30, o Estúdio Escarlate apresenta o painel “Cinema Sustentável e o Case Chico Mendes”, com Joana Henning, CEO do Estúdio Escarlate, João Marcello, Fundador da Sustentech, Rafael Dragaud, diretor, roteirista e produtor, e Bruno Gagliasso, ator e empresário, sócio da Pachamama Trading. Às 15h30, as diversas adaptações de biografias para as telonas viram tema de debate no painel “Brasil, mostra a tua cara: As cinebiografias e sua força com o público”, com Esmir Filho, diretor de “Homem com H”, Roberto Sadovski, jornalista e crítico do UOL, Silvia Cruz, distribuidora de produções como “Nosso Sonho” e “Meu Sangue Ferve por Você”, Silvio Guindane, diretor de “Mussum, o Filmis”, Tuinho Schwartz, produtor de “Maurício de Sousa”, e Eduardo Albergaria, sócio fundador da Urca Filmes. Para os amantes do True Crime, às 18h30, o dia também reserva o painel “Anatomia do True Crime”, com Ivan Mizanzuk, jornalista e produtor, Alessandro Amadeu, advogado e gerente de clearance rights na CQS/FV Advogados, Marcelo Braga, produtor e diretor da Santa Rita Filmes, responsável pelos filmes do caso von Richthofen e pelo próximo lançamento do filme sobre o Maníaco do Parque, e também Bianca Corona, da Grifa Filmes, responsável pela série documental sobre João de Deus, da Netflix.

No dia 11, em seu último dia, a Expocine inicia a programação de palestras e painéis às 10h, com o debate “Entre trends, edits e estrelas: A influência das redes sociais na frequência de público nos cinemas”, mediado por Patricia Gomes, cofundadora do Canal Entre Migas, e participação de Aline Diniz, jornalista, produtora de conteúdo e apresentadora do Canal Entre Migas, Igor Kupstas, diretor da O2 Play, Thiago Guimarães, produtor de conteúdo do Canal Ora Thiago, Antoine Clauzel, diretor do portal AdoroCinema, e Camila Pacheco, diretora executiva de Marketing da Sony. Às 11h30, encerrando as atividades no auditório do Renaissance, o público do cinema integra um bate-papo com a jornalista e crítica especializada em cinema Barbara Demerov.

Oficinas

Já no Cine Marquise, além das cerimônias de abertura e encerramento e das apresentações das distribuidoras, o público encontrará as oficinas. No dia 9, o Grupo ConsCiência apresenta a oficina “Do Filme ao Fã: Táticas para Construir Relacionamentos Duradouros”, às 16h com Rafael Somera, cofundador da Solutudo.

No dia seguinte, os interessados podem conferir as oficinas apresentadas pelo escritório CQS/FV, “Impacto da reforma tributária na distribuição e exibição”, às 9h30, e “Impacto da reforma tributária no setor de produção audiovisual”, às 14h30, ambas com a advogada Daniella Galvão, especialista em direito do entretenimento.

E, fechando a programação de oficinas, no dia 11, o maestro e professor da FAAP, Rafael Righini, ministra “Uma Viagem pelo Universo da Trilha Sonora”.

Além da programação acima, a Expocine exibirá com exclusividade o filme “Caindo na Real”, da Elo Studios, que fará uma apresentação da distribuidora ao mercado brasileiro trazendo mais detalhes sobre o line-up de seus próximos lançamentos. O evento acontece no dia 9 de outubro, a partir das 14h30, no Cine Marquise. O filme, com estreia marcada para 24 de outubro, é dirigido por André Pellenz e estrelada por Evelyn Castro, com a participação especial do cantor Belo.

Já a 2ª edição do Expocine Decupa contará com o estudo de caso da animação brasileira “Arca de Noé” (foto), coprodução internacional, que estreia em 7 de novembro nos cinemas e terá alguns trechos exibidos exclusivamente aos presentes para serem usados no estudo de caso da produção. Os inscritos vão conhecer as principais etapas de trabalho da produção por meio de um estudo de caso em uma parceria com Estúdio Escarlate, Gullane, Video Filmes, NIP, Ultrassom e Imagem Filmes. Maior animação brasileira já realizada, “Arca de Noé” é dirigida por Sérgio Machado e Alois Di Leo e conta com as vozes originais de Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Alice Braga, Lázaro Ramos, Bruno Gagliasso e grande elenco.

Os profissionais responsáveis por diferentes fases do projeto estarão à frente da programação para falar sobre história, roteiro, direção, criação de personagens, tecnologia 3D, dublagem e edição de som.

Baseado numa obra que faz parte do imaginário de várias gerações brasileiras, “Arca de Noé” é uma produção de Caio Gullane e Fabiano Gullane, da Gullane, e Walter Salles e Maria Carlota Bruno, da Videofilmes, em coprodução com Symbiosys, Globo Filmes, Telecine e Imagem Filmes, que também assina a distribuição, em associação com NIP, CMG, VM Cultural. Com apresentação da Brasilprev, o filme tem o apoio institucional da Ancine, investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, patrocínio Telecine, Suzano, RioFilme e Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e fomento via ProAC LAB.

O evento acontece no Cine Marquise e terá apresentação da produtora Joana Henning, do Estúdio Escarlate. Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 50. Para adquirir a entrada, acesse o site do evento.

Para mais detalhes da programação e de cada atividade, acesse o site do evento aqui.