“Os Guardiões”, de José Eduardo Belmonte e Graciele Guarani, vence prêmio internacional no Serial Bridges

Foto: Fernanda Senatori, Pierre Ziemniak, Mariana Nunes e José Eduardo Belmonte

O Serial Bridges, workshop realizado pelo Series Mania Institute, da França, chegou ao fim hoje e o projeto de série premiado é “Os Guardiões”, da produtora Cinefilm (SP), representado pela dupla Fernanda Senatori e Mariane Nunes e pelo diretor José Eduardo Belmonte, que assina a criação junto com a cineasta indígena Graciele Guarani. “Os Guardiões” conta a história de indígenas que, cansados da destruição da floresta, criam uma patrulha armada para defender seu território. Anunciado no início desta tarde no RioMarket, do Festival do Rio, o prêmio consiste em duas credenciais e passagens aéreas para que showrunner e roteirista do projeto participem da próxima edição do maior evento do mundo dedicado a obras seriadas, o Series Mania, em Lille, na França, em março de 2025.

Durante a última semana, os oito projetos selecionados participaram de atividades de formação e consultoria para desenvolver seus projetos de séries, com mentoria da área de roteirização com profissionais como Eszter Angyalosy e Camila Agustini, além de atividades com os especialistas no mercado europeu de coproduções Steve Matthews (Banijay), Guillaume Pommier e Jerômine Ader (ambos da Federation Entertainment).

A segunda edição do Serial Bridges Rio reuniu algumas das maiores produtoras de audiovisual do Brasil e os projetos escolhidos para participar do workshop foram “Dog Walker”, da Beirada Produções (RJ), com participação da dupla João Hombeeck e Milla Monteiro; “Labirinto”, da Muritiba Filmes (Curitiba), com Mano Cappu e Juliana Sakae; “Ligações Perigosas”, da Indústria Imaginária (RJ), com Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Nauenberg; “Mulher de Ferro”, da Sanuto Produções (RJ), com Jarsom Wayans e Emanuele Cristina Sanuto Barbosa Mendes; “Picolé, Pintinho e Pipa”, da Black Pen Filmes (RJ), com Gustavo Melo e Mariana Veil; “Tornando-se Tarsila”, da Gullane Entretenimento (SP), com Janaína Tokitaka e Ana Saito; “A Verdadeira História de Pedro”, da Ocean Films (Florianópolis), com Aleksei Abib e Analu Bambirra; e “Os Guardiões”, da Cinefilm (SP), com Fernanda Senatori e Mariane Nunes. Todos os projetos têm roteiros originais para primeira temporada.

“O Serial Bridges não tem como objetivo treinar os participantes, já que todos têm grande experiência no mercado brasileiro, mas sim trazer oportunidades criativas, com um panorama sobre o mercado internacional de séries e criando pontes entre o Brasil e a Europa”, afirma Pierre Ziemniak, diretor do Series Mania Institute, que coordenou o Seria Bridges. O projeto é tão bem-sucedido que, depois da primeira edição realizada no ano passado no Rio, o formato inspirou edições na Índia, em Taiwan e em Istambul.

O Serial Bridges Rio 2024 teve apoio da Prefeitura do Rio, por meio da Riofilme, órgão da Secretaria Municipal de Cultura, da Embaixada da França no Brasil e do Projeto Paradiso, em parceria com o Festival do Rio/RioMarket, SICAV e Firjan.