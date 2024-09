Projeto Paradiso lança nova edição da Incubadora Paradiso para longas-metragens de ficção

O Projeto Paradiso está lançando a 7ª edição da Incubadora Paradiso, um programa de apoio ao desenvolvimento e internacionalização de longas-metragens brasileiros de ficção. Reconhecida por impulsionar a carreira de cineastas e roteiristas emergentes, a Incubadora Paradiso se consolida como uma iniciativa fundamental para a internacionalização e a valorização do cinema nacional.

Com um investimento total de R$ 250 mil, essa nova edição oferecerá apoio direto e indireto a até três projetos selecionados. Isso inclui bolsas de R$ 30 mil para a escrita dos roteiros, consultorias e workshops, além de ações estratégicas para inserção internacional. O objetivo é promover o desenvolvimento de projetos autorais com potencial artístico e relevância cultural, com foco na coprodução e distribuição internacional.

A 7ª edição da iniciativa é voltada exclusivamente para projetos indicados por parceiros renomados do setor audiovisual e por integrantes da Rede Paradiso de Talentos.

Na última edição do programa, três projetos foram selecionados: “Engole o Choro”, de Fábio Rodrigo, com produção de Amanda Pó (SP); “Infantaria”, de Laís Santos Araújo, com produção de Pedro Krull (AL); e “A Onça”, de Emanuel Lavor, com produção de Bruno Torres (DF).

Este ano, o Projeto Paradiso conta com a parceria da Coverfly e do Final Draft, oferecendo licenças anuais do software de escrita de roteiros para os roteiristas selecionados. Essa colaboração visa equipar os profissionais com ferramentas para a criação de roteiros de alta qualidade, essenciais para a competitividade no mercado global.

Os projetos selecionados para a Incubadora serão anunciados no começo de 2025. A expectativa é que as histórias desenvolvidas se destaquem nos principais festivais e mercados internacionais, fortalecendo a presença do cinema brasileiro no cenário global.