Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar) tem inscrições abertas

O Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar) está com inscrições abertas para a IV edição. Idealizado com o intuito de promover um debate sobre os papéis de gênero e a representatividade no cenário cinematográfico, o festival está com convocatória aberta até 22 de setembro. A seleção é gratuita e podem ser enviados curtas, médias e longas-metragens. Serão avaliados filmes realizados entre 2021 e 2024. O formulário e o regulamento para inscrição estão disponíveis no site do festival.

Na busca por ampliar os espaços de exibição das obras, o festival também abarca a diversidade de identidades de gênero: serão aceitas obras de mulheres cis e trans, além de produções feitas por pessoas não-binárias, travestis, transmasculinas e homens trans.

O Fincar é uma produção da Vilarejo Filmes e tem incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secult-PE, Governo de Pernambuco. Este ano, as exibições acontecem em cinemas de rua localizados em duas cidades pernambucanas: no Recife e em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú.

Lançado em 2016, o festival é bienal e se destaca por sua proposta de refletir sobre o cinema a partir de um olhar feminista, promovendo um espaço de troca entre realizadoras(rus), filmes e o público.