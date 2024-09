“Transo”, documentário de Lucca Messer, é indicado ao Emmy Internacinal

O documentário “Transo” – idealizado e dirigido por Lucca Messer, com consultoria e participação de Mona Rikumbi –, que busca afirmar a vida sexual das pessoas com deficiência no Brasil, é um dos indicados ao Emmy Internacional, principal premiação mundial destinada a obras televisivas produzidas e exibidas fora dos Estados Unidos, para concorrer a Melhor Documentário.

O documentário, desenvolvido em coprodução com o Canal Futura — que exibiu o documentário em 2023 —, por meio da Fundação Roberto Marinho, disputará a premiação com outras três produções vindas da França, Reino Unido e Singapura.

A proposta do filme é compartilhar abertamente as histórias e experiências de pessoas de vários pontos do Brasil, de diversas idades e com diferentes tipos de deficiência, visando unir suas vozes para a afirmação de sua sexualidade.

O Brasil está indicado em mais quatro categorias, nesta 52ª edição do prêmio: Melhor Ator para Julio Andrade, pela minissérie “Betinho: No Fio da Navalha”, da Globoplay, Melhor Minissérie para “Anderson Spider Silva”, do Prime Video, Melhor Animação para Crianças para “Acorda, Carlo!”, da Netflix, e Melhor Live-Action para Crianças para “Escola de Quebrada”, da Paramount+.