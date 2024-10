“Santino”, novo documentário de Cao Guimarães, terá pré-estreia no Itaú Cultural

O novo documentário do cineasta e artista plástico mineiro Cao Guimarães, “Santino”, realizado em 2023, terá pré-estreia no Itaú Cultural, na segunda-feira, 4 de novembro, às 19h. A exibição é seguida por um bate-papo com o diretor e mediação do jornalista e documentarista Piero Sblagia. O filme acompanha o cotidiano e o imaginário do veredeiro – morador nas veredas mineiras que se sustenta a partir do plantio na terra – Santino Lopes Araújo, que vive na bacia do Rio São Francisco, próximo à fronteira com a Bahia, e tem uma relação especial com a natureza, os animais e a espiritualidade.

Como todas as atividades no Itaú Cultural, os ingressos são gratuitos e podem ser reservados no site do Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br). Quem não conseguir garantir o seu, pode comparecer uma hora antes do evento ser iniciado, quando é formada uma fila de espera. Os ingressos que tiverem desistência são distribuídos por ordem de chegada.

“Santino” marca o retorno do trabalho de Cao Guimarães no sertão de Minas Gerais, local onde produziu alguns dos seus documentários mais celebrados. Enquanto “A Alma do Osso” (2004) registra o cotidiano de um senhor idoso que vivia isolado em uma caverna havia quatro décadas e “Andarilho” (2007) acompanha as andanças de três homens, “Santino” explora o mundo externo e interno deste morador da bacia do Rio São Francisco, próximo à fronteira com a Bahia.

O roteiro adentra a vida e o imaginário de Santino, conhecido por ser um grande ativista em prol da preservação do Cerrado brasileiro, bioma que tem sofrido ainda mais com a exploração humana e incêndios nos últimos anos. Com sensibilidade e escuta, Cao Guimarães desvenda o protagonista em conversas e passeios pela mata, quando o veredeiro revela a sua forma peculiar de ver o mundo, repleta de misticismo, espiritualidade e conexão com a natureza.

A ideia para o longa-metragem surgiu de conversas com o músico Makely Ka, que assina o argumento e a codireção. Em 2012, ele fez uma viagem de bicicleta pelo sertão de Minas Gerais para conhecer os lugares descritos por Guimarães Rosa no romance clássico “Grande Sertão: Veredas”, publicado em 1956. Nesse trajeto, ele conheceu várias figuras do Cerrado. Com a ajuda de Damiana Campos, moradora da região, que depois se tornou uma das produtoras do documentário, ele encontrou Santino, que acabou virando o centro do documentário devido ao seu carisma e sabedoria.

Produzido pela Cinco em Ponto e distribuído pela Livres Filmes, “Santino” participou do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, em 2023 — no mesmo festival, em 2004, “A Alma do Osso” foi premiado nas categorias nacional e internacional de médias e longas-metragens —, e foi exibido oficialmente para o público mineiro em outubro deste ano, em sessão especial, em Belo Horizonte. A pré-estreia no Itaú Cultural antecede a estreia nacional, no dia 14 de novembro.

Outro filme do cineasta, “Ex-isto”, já se encontra no catálogo da IC Play. O longa-metragem de 2010 faz parte da série de filmes Iconoclássicos, produzida pelo IC, na qual cinco diretores homenagearam, cada um, cinco diferentes artistas brasileiros. “Ex-isto” celebra o escritor paranaense Paulo Leminski, a partir da adaptação de seu livro “Catatau” (1975). O enredo volta ao século XVII e aborda a vinda fictícia do filósofo René Descartes ao Brasil, onde ele é confrontado com formas, cores e sons que não conhece.

O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast.