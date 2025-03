Com o cinema nacional em alta, ACRJ e LATC expandem cursos de inclusão social pelo audiovisual em todo o Estado do Rio

Por Steve Solot

Atualmente há uma impressionante convergência de fatores positivos para a indústria cinematográfica nacional. Esses fatores também incentivam a expansão de projetos de capacitação audiovisual de jovens de baixa renda nas comunidades e periferias do Rio.

Entre 2023 e 2024, o setor audiovisual recebeu investimentos federais de R$ 4,8 bilhões do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e leis de incentivo geridas pela Agência Nacional do Cinema (Ancine). Somam-se a isso os R$ 2,8 bilhões provenientes da Lei Paulo Gustavo.

A prefeitura de São Paulo (Spcine) oferece aproximadamente R$ 53 milhões divididos nos editais da Lei Paulo Gustavo, com linhas de apoio à produção, à capacitação, à pesquisa, à formação e à qualificação, e à realização de festivais.

O Cash Rebate do Programa de Atração de Filmagens à Cidade e ao Estado de São Paulo, que é uma ação conjunta inédita entre Prefeitura e Governo do Estado de São Paulo, conta com R$ 40 milhões no total.

A Prefeitura do Rio anunciou em janeiro a liberação de R$ 131 milhões para o setor audiovisual com o investimento de R$ 100 milhões do FSA, por meio da parceria com a Ancine, e R$ 31 milhões pela RioFilme da Secretaria Municipal de Cultura.

Com a conquista do Oscar para “Ainda Estou Aqui”, o cinema brasileiro passa a ter maior reconhecimento global, abrindo portas para coproduções internacionais, exibições em festivais e distribuição internacional, além de seus 5,5 milhões de espectadores que marca o 11º maior público nacional da história.

O Marché du Film – maior mercado e encontro internacional de filmes e profissionais do cinema no mundo – anunciou o Brasil como o País de Honra oficial para sua edição de 2025, em maio, durante o 78º Festival de Cannes.

Ao mesmo tempo, a Associação Comercial do Rio de Janeiro-ACRJ e o Latin American Training Center-LATC estão aproveitando este novo boom no cinema brasileiro para expandir seu projeto de inclusão social de comunidades do Rio de Janeiro com cursos de formação de jovens de baixa renda na criação e produção audiovisual, de forma a permitir que eles se expressem diretamente com suas próprias vozes.

Organizado pelo Latin American Training Center-LATC, o projeto “Fazendo Meu Primeiro Filme” é uma iniciativa do Conselho de Cultura da ACRJ que oferece uma introdução ao mundo audiovisual com a produção de curtas feitos com celular para incentivar jovens a entrar no mundo profissional de cinema.

Ministrado pelo Professor Pedro Dannemann, o curso oferece entre 15 e 25 vagas para jovens de 15 a 25 anos durante 6 semanas. Os estudantes desenvolvem um projeto próprio, do roteiro até a finalização, e após o curso, uma mostra dos curtas produzidos acontece em uma sala de cinema com a presença das famílias, amigos e outros moradores das comunidades. Todos os filmes são disponibilizados online e os estudantes também podem publicá-los em mídias sociais e festivais de cinema.

O projeto oferece suporte para transporte e alimentação dos jovens selecionados, que recebem também um certificado oficial de conclusão e a camiseta do curso. Além disso, podem receber bolsas de estudo para cursos de inglês oferecidos pelo LATC, cursos técnicos de audiovisual oferecidos pela ABC Cursos de Cinema, e estágios oferecidos por empresas produtoras associadas ao SICAV – Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual. Assim, o projeto é estruturado para dar ênfase em empreendedorismo e empregabilidade.

O LATC, junto com a ACRJ, desenvolveu uma sólida rede de patrocinadores, apoiadores institucionais e alianças estratégicas nos setores privado e público, incluindo a ABCCC, a Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio), a RioFilme, o Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual-SICAV, o Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual-STIC, Paula Tupinambá Advocacia, Atrevida Filmes, VIVA Productions, L.C. Barreto Produções Cinematográficas, a Motion Picture Association-MPA (Brasil), Paramount Pictures do Brasil, Cinemark, e outros patrocinadores e apoiadores estratégicos do setor privado.

Nos cursos de 2024, participaram jovens das comunidades Júlio Otoni, Tavares Bastos, Pereira da Silva, Fallet, Morro Azul, Santo Amaro, Cidade Nova, Vila Isabel, Babilônia, Campo Grande, Bangu, Guaratiba, Santa Cruz, Cidade de Deus e Ilha Grande.

No curso para moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em parceria com a Cia. Encena, os principais parceiros foram as Secretarias Municipais de Cultura e Assistência Social, a Escola CIEP 117 Carlos Drummond de Andrade Intercultural Brasil-Estados Unidos, a Casa da Juventude Iguaçuana, e a Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu-ACINI.

Além disso, graças ao novo acordo do LATC, filmes selecionados de todas as edições do curso serão disponibilizados, com legendas em inglês, na nova plataforma de streaming MAB+ , sediada em Los Angeles, que oferece uma nova “janela” internacional e visibilidade para os filmes dos alunos do projeto.

Como membro do Social Impact Entertainment Society-SIE, a aliança global líder em entretenimento de impacto social, com sede em Los Angeles, o LATC recebe orientação na concepção, desenho e implementação de programas de educação audiovisual que gerem impactos positivos, mensuráveis ​​e duradouros na vida dos jovens de comunidades e municípios da periferia do Rio.

Entre os locais dos futuros cursos programados para 2025, estão Petrópolis, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas-DEGASE (o órgão do Governo do Estado do Rio, que executa as medidas judiciais aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei) e o Município do Rio.

Steve Solot é presidente do Latin American Training Center-LATC e Senior Advisor do Albright Stonebridge Group – ASG/DGA