53º Festival de Cinema de Gramado abre inscrições

Foto © Diego Vara / Pressphoto

O 53º Festival de Cinema de Gramado, que acontece entre 13 e 23 de agosto, abriu hoje as inscrições para as mostras competitivas brasileiras. Este ano, com edição 100% presencial, serão selecionados até oito longas-metragens brasileiros, até cinco longas documentais e doze curtas-metragens brasileiros. Os filmes para essas categorias já podem ser inscritos no site www.inscricoescinema.com.br e as fichas devem ser enviadas até 30 de março. O regulamento completo desta edição está disponível no site oficial do festival (www.festivaldegramado.net). A curadoria da 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado é composta pelo jornalista, professor e crítico de cinema Marcos Santuário, pelo ator e diretor de cinema Caio Blat e pela atriz Camila Morgado, que passa a integrar o time.

Serão aceitos na competição longas-metragens de ficção, longas documentais e curtas brasileiros, produzidos por empresas produtoras nacionais independentes, finalizados a partir de maio de 2024. Os longas e os documentários não podem ter sido exibidos comercial ou publicamente no Brasil e os curtas devem ser inéditos no Rio Grande do Sul. As inscrições para as mostras de longas e curtas gaúchos serão abertas em abril, com data a ser divulgada em breve, e as produções gaúchas também podem ser inscritas nas mostras brasileiras.

São 14 categorias premiadas com o Kikito para Longas-Metragens Brasileiros (LMB), 12 para Curtas-Metragens Brasileiros (CMB) e uma, de Melhor Filme, para Longa-Metragem Documental (LMD). Os vencedores da 53ª edição do mais tradicional festival de cinema do Brasil recebem ainda premiação em dinheiro, além dos troféus e prêmios do Troféu Assembleia Legislativa – Mostra Gaúcha de Curtas, que são concedidos pelo festival e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e da Mostra de Longas Gaúchos, que têm regulamento próprio. O festival promove ainda Mostras Paralelas fora de competição, cuja programação é definida pela organização.