Fazendo filmes Pro: a experiência completa de produção cinematográfica na ABC Cursos de Cinema

A ABC Cursos de Cinema tem se consolidado como uma das principais referências na formação audiovisual no Brasil, oferecendo cursos presenciais e online ao vivo para diversos perfis de profissionais e entusiastas do Cinema. Com um corpo docente formado por grandes nomes do setor, como Affonso Beato, ASC, ABC, renomado diretor de fotografia com carreira internacional, e Hsu Chien, premiado diretor e referência na área de Assistência de Direção, a escola proporciona uma experiência educacional imersiva e prática, preparando seus alunos para os desafios do mercado cinematográfico. Entre os programas de maior destaque está o Fazendo filmes Pro, uma jornada que permite aos alunos se especializarem em suas áreas e aplicarem seus conhecimentos na produção de um curta-metragem.

O que é o Fazendo filmes Pro?

O Fazendo filmes Pro é um programa estruturado para proporcionar aos estudantes uma vivência real do workflow cinematográfico. Diferente dos cursos avulsos, essa iniciativa permite que os alunos não apenas adquiram conhecimento técnico, mas também apliquem suas habilidades na prática dentro de sua área específica, como acontece no mercado de trabalho.

Dividido em ciclos quadrimestrais, o programa acontece três vezes ao ano, reunindo alunos de diversas áreas do audiovisual, como roteiro, direção, fotografia, arte, produção, som e edição. Cada estudante assume um papel dentro da equipe de filmagem, exercendo a função correspondente ao seu curso. Assim, um aluno de roteiro será responsável pelo desenvolvimento da história, enquanto um aluno de direção irá comandar o curta-metragem, interagindo com os demais membros da equipe, como o diretor de fotografia e o diretor de arte. Da mesma forma, um aluno do curso de iluminação será responsável por executar o plano de iluminação conforme as diretrizes do diretor de fotografia. Esse modelo garante que os participantes vivenciem na prática como funciona a colaboração no Cinema profissional.

O programa inicia seu próximo ciclo em abril, com a abertura da turma de Roteiro Literário: O Processo da Criação. Em seguida, outros cursos são abertos, seguindo a progressão natural da realização cinematográfica. Os alunos, ao longo do período, terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos de maneira prática e colaborativa, preparando-se para o mercado com um portfólio sólido.

Confira as áreas e cursos que integram o Fazendo filmes Pro:

Produção: Formando o Produtor Executivo Audiovisual

Roteiro: Roteiro Literário: O Processo da Criação

Direção: Direção Cinematográfica / Workshop de Assistência de Direção / Continuidade para o Audiovisual

Arte: Direção de Arte e Cenografia / Figurino para o Audiovisual

Cinematografia: Direção de Fotografia / Iluminação na Prática / Cinematografia Avançada

Som: Gravando o Som no Audiovisual / Editando o Som no Audiovisual

Edição: Editando a Imagem no Audiovisual / Editando o Som no Audiovisual

O programa conta com um time de instrutores de grande prestígio, como Affonso Beato, Elisa Tolomelli, Hsu Chien, Walter Lima Jr. e muitos outros. Essa proximidade com profissionais que ainda atuam ativamente no mercado possibilita aos alunos um aprendizado alinhado às exigências da indústria cinematográfica.

Uma oportunidade imperdível

Para aqueles que desejam transformar sua paixão pelo Cinema em carreira, o Fazendo filmes Pro oferece uma oportunidade única de aprendizado e networking. Com uma metodologia que alia teoria e prática, o programa prepara os alunos para ingressar no mercado audiovisual com experiência real e um portfólio de qualidade.

As inscrições para o próximo ciclo já estão abertas! Não perca a chance de fazer parte dessa experiência transformadora.

Para mais informações e inscrições, acesse: https://abcinecursos.org.br/fazendo-filmes/?utm_source=parceiro&utm_medium=referral&utm_campaign=revistadecinema