VERdeCINE abre chamada para inscrições de produções audiovisuais

O VERdeCINE – Festival Socioambiental de Filmes abriu chamada pública para inscrição de curtas e longas-metragens, até 17 de março. O festival, que acontecerá em junho, na cidade de Lavras (MG), tem o intuito de ser um espaço que utiliza o audiovisual para provocar diálogos sobre temas ligados ao ser humano na sua interação com o meio ambiente. Neste ano, o VERdeCINE abordará o Objetivo 11 da Agenda 2030 da ONU, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e sustentáveis. Os filmes inscritos devem dialogar com essa temática de forma direta ou transversal. As inscrições podem ser feitas por meio dos formulários online: curta-metragens https://forms.gle/Cr4uZkn9WycjG5Rv8 e longa-metragens https://forms.gle/Ck6mnNU12EnXPWHa8.

Serão aceitas produções de todos os gêneros audiovisuais e anos de realização, desde que classificadas como livres para todos os públicos. Os filmes devem ser enviados via link das plataformas Vimeo ou YouTube, acompanhados de sinopse, ficha técnica, ano de produção e demais informações relevantes. Os realizadores dos filmes selecionados receberão um cachê de R$ 500,00 por produção.

Os filmes poderão ser inscritos em uma das seguintes mostras territoriais: Mostra Brasil, voltada a filmes de todas as regiões do país; Mostra Mineira, dedicada a produções de Minas Gerais, e Mostra Campos das Vertentes, focada em obras oriundas dessa região específica do Estado. A curadoria do VERdeCINE será responsável pela seleção das produções e os escolhidos serão divulgados no mês de abril.

O VERdeCINE – Festival Socioambiental de Filmes é um evento dedicado à exibição e discussão de produções audiovisuais que abordam questões sociais e ambientais. O evento, que será realizado entre os dias 6 e 8 de junho, tem caráter cultural, educativo e busca ampliar o importante debate sobre as questões sociais e ambientais atuais observadas através do cinema. Além da exibição de curtas e longas-metragens, a programação inclui sessões educativas para escolas, oficinas de audiovisual, feira de produtos sustentáveis, mesas de debate e apresentações culturais, promovendo gratuitamente uma experiência imersiva e reflexiva para o público.