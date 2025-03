Danielle Bertolini e Oz Ferreira filmam longa sobre Tereza de Benguela em MT

Começaram as filmagens de “Somos Tereza”, longa-metragem que contará a história de Tereza de Benguela, uma das mais importantes líderes quilombolas do Brasil. As filmagens acontecem em Vila Bela da Santíssima Trindade (520 km de Cuiabá/MT), berço da resistência comandada por Tereza por volta de 1700. O filme também conta com a participação especial da atriz Zezé Motta.

O filme, que transita entre o documentário e o ficcional, contará a história da líder quilombola a partir das mulheres vilabelenses e do imaginário delas sobre a personagem. Zezé Motta, ícone do cinema e da representatividade negra no país, interpretará Tereza de Benguela. Em cena também estarão outras mulheres da comunidade.

O filme é codirigido por Danielle Bertolini e Oz Ferreira. Além delas, a equipe do longa é formada majoritariamente por mulheres mato-grossenses e conta também com integrantes de outros estados do Brasil.

Antes do início das filmagens, “Somos Tereza” promoveu oficinas culturais gratuitas para os moradores de Vila Bela, reforçando o compromisso do filme com a comunidade local, garantindo que a narrativa seja construída junto de quem carrega esse legado.

A produção também dará destaque aos atrativos turísticos, com filmagens previstas nos principais pontos de Vila Bela, a exemplo do Rio Guaporé, Cânion do Jatobá, a ruína da Matriz, no centro da cidade, entre outros locais do município.

“Somos Tereza” é uma realização da Cumbaru Produções Artísticas e financiado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo de Mato Grosso e da Secretaria Estadual de Esporte, Cultura e Lazer (Secel-MT).