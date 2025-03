“Baby” ganha novo prêmio internacional e chega aos cinemas da França, Alemanha e Suíça

Em cartaz no Brasil há dez semanas, “Baby”, de Marcelo Caetano, recebeu o prêmio de Melhor Interpretação para Ricardo Teodoro, no Écran Mixtes, Festival de Cinema Queer de Lyon, na França. Christine Vachon, produtora de filmes como “Carol” e “May December”, foi a presidente do júri desta edição. Além do anúncio de seu 28º prêmio, “ Baby” estreou na França, hoje, dia 19 de março, em 27 salas. O lançamento na Alemanha será amanhã (20) e na Suíça, dia 26. O filme também segue em exibição pela segunda semana na Eslováquia.

“Baby” é uma produção da Cup Filmes, Desbun Filmes e Plateau Produções, em coprodução com a Spcine, Telecine, Canal Brasil e Vitrine Filmes, que também assina a distribuição. Uma coprodução oficial Brasil-França-Holanda que contou com recursos públicos geridos pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) e o apoio do Aide Aux Cinémas Du Monde, Centre National Du Cinéma Et de L’Image Animée e do Institut Français. Foi produzido com o apoio do Hubert Bals Fund (HBF) do Festival de Roterdã e do Netherlands Film Fund (NFF). Também recebeu apoio do Governo Federal, da Política Nacional Aldir Blanc, do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria e do Fomento CultSP.