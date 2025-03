Los Angeles Brazilian Film Festival abre inscrições

Celebrando seu 18º aniversário, o Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) abriu as inscrições, que devem ser feitas pela plataforma Film Freeway.

O LABRFF já exibiu mais de 1.000 filmes ao longo dos anos e premiou mais de 500 profissionais do audiovisual, se tornando uma referência internacional pela sua diversidade e inclusão, destacando filmes de brasileiros que vivem no exterior, além de obras de outros países na Mostra Internacional, uma das seções mais aguardadas do evento.

A Gala de Abertura marcará o início do festival no novo The Culver Theater, propriedade da Amazon Studios. O evento começará com uma recepção de tapete vermelho, seguida pela exibição de um filme de estreia e uma festa de coquetel.

Este ano, o LABRFF apresentará mais de 50 filmes e continuará sua parceria com a escola Linwood Howe, promovendo a sessão infantil, que receberá mais de 200 alunos da quarta série.

Mais informações sobre o festival estão disponíveis em www.labrff.com.