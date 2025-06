Novas turmas do curso online Inglês para Profissionais do Audiovisual com 25% de desconto até 13 de junho

A LATC – Latin American Training Center anunciou a abertura de novas turmas para seu curso de inglês, desenvolvido para profissionais da indústria audiovisual. Com uma metodologia e materiais exclusivos, o curso ensina inglês através de aulas únicas sobre temas, vocabulário e jargões do setor.As novas turmas vão acontecer de 30 de junho a 12 de setembro. O curso oferece diferentes módulos, que vão desde os níveis iniciante e básico até o intermediário e avançado.

E ainda conta com uma novidade: quem se inscrever até 13 de junho receberá 25% de desconto. Com isso, o curso sai de R$ 1.197 por R$ 897. Além disso, são oferecidos mais meios de pagamento para facilitar ao máximo o acesso. As inscrições devem ser feitas através do formulário de inscrição em português.

As aulas em grupo de 90 minutos são ao vivo, interativas e inteiramente on-line, o que permite que estudantes possam participar de qualquer lugar, sem conflitos com outras demandas. Além disso, as aulas são gravadas e ficam disponíveis para consulta e revisão posteriores.

Informações detalhadas estão no site, por e-mail english@latc.global ou WhatsApp +55 21 98357 3400.