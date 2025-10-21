49ª Mostra exibe filmes que retratam a Palestina sob diversos olhares

A 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo apresenta um conjunto de filmes que refletem sobre a realidade palestina sob diferentes perspectivas. Entre obras documentais e ficções, a seleção aborda temas como memória, exílio e sobrevivência, revelando a força política e poética de um cinema feito em meio a adversidades extremas.

No documentário “Com Hasan em Gaza”, de Kamal Aljafari, fitas que registraram a vida na cidade em 2001 foram redescobertas, e o material é um testemunho de um lugar e de um tempo que já não existem. Também documental, “Yalla Parkour”, de Areeb Zuaiter, parte de lembranças da infância da diretora para revisitar Gaza por meio de jovens que praticam parkour nas praias, entre a felicidade e barulhos de explosões.

No nacional “Notas sobre um Desterro”, de Gustavo Castro, as filmagens do encontro com uma família brasileira-palestina na Cisjordânia, em 2018, são revisitadas após o 7 de outubro de 2023. O que era para ser um filme sobre as possibilidades de coexistência em uma terra ocupada, transforma-se em uma brutal reflexão sobre colonização, apartheid, genocídio e a recente proliferação de imagens de guerra, produzidas pelas próprias vítimas de um massacre que se repete no curso do tempo. Já “Quem Ainda Está Vivo”, de Nicolas Wadimoff, reúne depoimentos de refugiados palestinos que narram suas trajetórias de perda e reconstrução.

Entre as ficções, “Era Uma Vez em Gaza”, dos irmãos gêmeos palestinos Arab Nasser e Tarzan Nasser, acompanha Yahya, um estudante que faz amizade com Osama, um carismático e generoso dono de restaurante. Juntos, eles passam a vender drogas em meio a entregas de sanduíches de faláfel. Dirigido por Annemarie Jacir, “Palestina 36” (foto), indicado pela Palestina para concorrer a uma vaga ao Oscar de melhor filme internacional em 2026, revisita a insurgência de vilarejos sob o domínio colonial britânico na primeira metade do século 20.