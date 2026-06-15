Filmes e séries do Curta! Festival estão disponíveis até 30 de junho

Os atores Lázaro Ramos, Camila Pitanga, José Wilker, Wagner Moura e Betty Faria, os pensadores Conceição Evaristo e Celso Amorim e os músicos Villa-Lobos e Maria Alcina estão em produções que podem ser vistas no Curta! Festival. Com exibição gratuita e online até 30 de junho, estão disponíveis mais de 160 conteúdos, entre séries e filmes documentais e de ficção, que divertem e educam em um amplo recorte da produção audiovisual brasileira. As obras podem ser acessadas pelo site curtafestival.com.br.

O Festival celebra o audiovisual independente com uma programação de alto nível, dividida em quatro mostras competitivas: Produção Canal Curta! e Outras Janelas, e as estreantes Brasiliana e Porta Curtas. Os títulos concorrem a mais de R$ 170 mil em prêmios. O público pode assistir e participar, ajudando a definir os vencedores através dos votos nas melhores obras e indicando os destaques que serão premiados pelo júri especializado.

Num catálogo rico de histórias e talento estão produções como a segunda temporada de “Cineastas”, que integra a mostra Produção Canal Curta!, composta por conteúdos viabilizados pelo Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e exibidos no Curta! entre junho de 2025 e maio de 2026. Com direção de Hermes Leal, a série tem dez episódios, cada um com um grande realizador do cinema brasileiro. Anna Muylaert, Kleber Mendonça Filho, Julio Bressane, entre outros, refazem suas trajetórias e revelam segredos e detalhes de seus principais filmes.

A escritora Conceição Evaristo (foto) é uma dos 13 autores que apresentam seus processos criativos na segunda temporada de “Impressões do Brasil”. A série de Nilson Rodrigues, também na mostra Produção Canal Curta!, apresenta o melhor da literatura brasileira contemporânea, mostrando seus talentos e inspirações.

Na mostra “Outras Janelas”, que teve inscrições abertas, há documentários como “Villa-Lobos em Paris”, Marcelo Machado e Alexandre Guerra. A produção refaz os caminhos que o compositor percorreu na capital francesa após ser vaiado na Semana de Arte Moderna de 1922, numa viagem que redefiniu sua identidade e, por consequência, sua obra. Nesta categoria, o público elege as melhores produções.

Esta mostra reúne filmes e séries documentais brasileiros produzidos a partir de 2023, com ou sem exibição prévia em TV ou streaming, alinhados às temáticas da programação do Curta!: Música, Artes, Cena & Cinema, Pensamento e História & Sociedade. Um deles é “Utopia Tropical”, de João Amorim, que debate as questões políticas, sociais e econômicas da América Latina a partir do olhar de especialistas como o diplomata Celso Amorim.

A mostra estreante, Brasiliana, traz 14 filmes de ficção nacional que são destaque do streaming Brasiliana TV. De clássicos a contemporâneos, estão lá filmes como “Dona Flor e seus Dois Maridos”, de Bruno Barreto; “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues; “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral; e “Saneamento Básico, o Filme”, de Jorge Furtado.

A outra novidade é a mostra Porta Curtas, composta por 17 curtas-metragens de ficção, documentário e animação. Em competição, a realizadores em ascensão, conta com dez filmes como “Eu, Negra”, de Juh Almeida, sobre identidade e pertencimento e “O Condutor da Cabine”, de Cristiano Burlan, uma homenagem aos projecionistas de cinema. Já Pérolas do Acervo, com sete obras, faz uma homenagem a clássicos do curta-metragem nacional, como “Ilha das Flores” (Jorge Furtado, 1989), “Recife Frio” (Kleber Mendonça Filho, 2009), “Nelson Cavaquinho” (Leon Hirszman, 1969) e “A Dama do Estácio” (Paulo Thiago, 1968).

Tanto na Brasiliana quanto na Porta Curtas o vencedor é definido pelo público. Os streamings fazem parte do Grupo Curta! e estão disponíveis na Claro tv+.

Após o mês de exibições, o Festival inicia a programação presencial que terá Salas de Montagem, sessões de filmes em finalização com diretores e montadores, e Masterclasses com realizadores. A programação presencial acontece entre os dias 3 e 6 de agosto, e será divulgada em breve. A cerimônia de premiação será no dia 7 de agosto.

O evento tem patrocínio da Claro através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, e apoio da Academia Internacional de Cinema, Estação NET, Quanta, RioFilme, da Start Locadora, Revista de CINEMA, Associação Brasileira de Cinematografia e da Revista Bula.