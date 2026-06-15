FIACINE e LATC renovam aliança e ampliam convocatória de bolsas de até 60% para o curso EnglishOnSet

Após o sucesso de sua primeira edição — que alcançou 80% de adesão e de graduação —, a Federação Ibero-Americana de Academias de Artes e Ciências Cinematográficas (FIACINE) e o Latin American Training Center (LATC) abrem uma nova convocatória para o curso especializado EnglishOnSet – Inglés para Profesionales del Audiovisual.

Nesta edição da convocatória, o número de bolsas parciais foi ampliado de 14 para 25 e o percentual de desconto aumentou de 50% para 60%. Com essa medida, as instituições esperam que mais cineastas e realizadores talentosos aproveitem esta oportunidade de especialização em inglês.

A oportunidade é voltada exclusivamente para profissionais vinculados às academias nacionais de cinema da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana e Venezuela.

Outra grande novidade é que esta edição elimina o sistema de sorteio. As bolsas parciais serão concedidas de forma automática por estricta ordem de chegada das inscrições. As 25 primeiras pessoas a se inscreverem receberão uma bolsa de 60%. Quem se inscrever após o preenchimento dessas vagas receberá automaticamente uma bolsa de 30%.

Atualmente, o custo regular do curso é de R$ 1.890. Com os benefícios para os associados da FIACINE, os valores finais serão de R$ 756,00 (para os 25 primeiros, com bolsa de 60%) e de R$ 1.323,00 (para os demais, com bolsa de 30%).

Para garantir a exclusividade dos membros federados, os links de inscrição e os cupons de bolsa parcial não serão publicados nas redes sociais. Eles serão enviados a partir de 16 de junho, exclusivamente por e-mail (mailing), por meio de cada academia nacional de cinema. Recomenda-se que as pessoas interessadas entrem em contato com sua respectiva academia e realizem a inscrição logo na abertura para garantir o maior desconto disponível.

O encerramento das inscrições se dará em 30 de junho. O prazo final para pagamento é até 7 de julho. Haverá uma avaliação através de Nivelamento online, que acontecerá entre 8 e 10 de julho. O início das aulas será no dia 15 de julho e o término em 25 de setembro.