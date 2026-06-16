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Juliana Didone e Tainá Müller interpretarão as lendas do basquete Hortência e Magic Paula

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Foto © Lucas Ramos

Juliana Didone e Tainá Müller foram escaladas para interpretar, respectivamente, as lendas do basquete brasileiro Hortência e Magic Paula, em novo longa inspirado na trajetória das atletas.

A trama, que conta com a direção de Georgia Guerra-Peixe (Joca), roteiro de Patricia Corso e produção da Café Royal, acompanha os bastidores da preparação para os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, quando Hortência, recém-mãe e aposentada das quadras, é convocada de volta à seleção brasileira.

Narrada pelo olhar de Paula, a história explora a relação complexa entre as duas jogadoras, marcada por conquistas históricas, liderança, admiração e uma rivalidade que ajudou a transformar os rumos do esporte nacional.

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