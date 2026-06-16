Instituto Fala abre inscrições para formação gratuita em IA para o audiovisual

A inteligência artificial está transformando a forma como histórias são criadas, produzidas e distribuídas. Com o objetivo de democratizar o acesso a essas novas tecnologias e ampliar oportunidades na economia criativa, o Instituto Fábrica e Liceu de Artes – Instituto FALA abriu inscrições para o Educ.AI, programa gratuito de formação, voltado a pessoas a partir de 14 anos interessadas em explorar as possibilidades da IA na produção de conteúdos audiovisuais.

Realizado em parceria com a Escola 42 São Paulo e patrocínio da CloudWalk, Ultragaz e Kapitalo, o projeto oferece uma jornada de aprendizagem que combina inspiração, formação prática e desenvolvimento de projetos autorais. A iniciativa foi viabilizada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Os participantes terão acesso a conteúdos sobre narrativa, roteiro, criação de imagens, produção de vídeo, trilha sonora, edição, experiências interativas, ética no uso da IA e oportunidades de mercado.

As ações formativas do Educ.AI começam a partir de 3 de agosto, com o curso online Criação Audiovisual com Inteligência Artificial. As aulas são ao vivo, com oito encontros, sempre às segundas-feiras, e ministradas por Ricardo Mordoch, diretor audiovisual e consultor pedagógico do Instituto FALA, com atuação em projetos que integram cinema, educação e inteligência artificial. Há 500 vagas disponíveis e as inscrições vão até o dia 25 de julho.

Depois haverá um ciclo de oficinas presenciais realizadas no campus da 42 São Paulo, na Vila Madalena, a partir de 19 de agosto, às 19h, com Tuca Pulcinelli, especialista sênior em produto e experiência de aprendizado. São 420 vagas disponíveis, com limite de 70 alunos por oficina. As inscrições vão até 3 de agosto.

Cada ação tem metodologia e período de inscrição específicos, e pode ser escolhida individualmente pelo participante. Quem optar pela formação completa garante vaga no Hackathon e no Festival de Curtas, a serem realizados ao final do ciclo.

Para quem participar dos módulos presenciais poderão participar de visitas pedagógicas em empresas e produtoras do setor. Estão previstas pelo menos duas, entre 22 de agosto e 22 de setembro.

Antecipando as formações, o Educ.AI oferecerá uma masterclass com Daniel Moraes, head de audiovisual e IA da CloudWalk. A proposta do encontro é apresentar conceitos sobre a aplicação da IA no audiovisual, explorando referências visuais, cases e possibilidades criativas em imagem e vídeo.

Gratuita e aberta ao público, ela acontece no Campus da 42 São Paulo, no dia 29 de julho, às 19h. A pré-inscrição se estende até o dia do evento. Há 100 vagas disponíveis, e o critério de ocupação das cadeiras é a ordem de chegada.

O processo seletivo para as formações priorizará jovens, estudantes egressos da escola pública, moradores de periferias, pessoas de baixa renda, pessoas negras, indígenas, com deficiência e integrantes da diversidade de gênero, ampliando o acesso a competências cada vez mais valorizadas nos setores criativo e tecnológico. Moradores de Santos e Cubatão têm pontuação a mais na seletiva para o curso online.

Mais informações estão disponíveis no edital e as inscrições devem ser feitas aqui.