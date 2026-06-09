Mostra do Filme Marginal abre inscrições para produções sobre crise climática e justiça social

A 6ª Mostra do Filme Marginal abre espaço para produções audiovisuais que reflitam sobre os desafios ambientais e sociais do nosso tempo. As inscrições estão abertas até 18 de junho, para a edição do evento que tem como tema Cinema e Emergência Ambiental: Imagens de um Futuro Possível. A convocatória é voltada a curtas, médias e longas-metragens brasileiros e internacionais, concluídos entre 2024 e 2026. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio de formulário online.

Os filmes podem tanto abordar diretamente a crise climática, como discutir seus impactos sobre territórios, populações e modos de vida.

A mostra não é competitiva e os filmes inscritos serão analisados pela curadoria do evento, que divulgará a seleção na primeira semana de setembro. As produções escolhidas serão exibidas de 16 a 25 de outubro.

Ao longo de seis edições, a Mostra do Filme Marginal consolidou-se como espaço de circulação para produções independentes, autorais e experimentais que frequentemente permanecem à margem dos circuitos comerciais de exibição. A programação contempla narrativas comprometidas com a reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea, reunindo obras que ampliam o debate público sobre temas urgentes do nosso tempo.

A iniciativa também valoriza diferentes linguagens e formatos cinematográficos, acolhendo ficções, documentários, animações e produções experimentais. A proposta é estimular o encontro entre cinema, pensamento crítico e transformação social, ampliando a visibilidade de realizadores que utilizam o audiovisual como ferramenta de reflexão e intervenção no mundo.

A 6ª Mostra do Filme Marginal é uma realização da Corpo Fechado, com apoio do Pró-Carioca Audiovisual 2026, Edital nº 2 – Apoio à Produção de Mostras e Festivais de Audiovisual, dentro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – PNAB, Rio Filme.