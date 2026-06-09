Governo de SP anuncia fomento inédito a salas de cinema com pacote de R$ 90 milhões do ProAC

Durante o SP Audiovisual Hub, evento de formação, networking e negócios que integra o Plano Estadual do Audiovisual, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anunciou o investimento de R$ 90 milhões em editais do Fomento CultSP. Os editais, que serão publicados nesta quarta-feira (10/06), são destinados às linguagens de audiovisual e games, além de arquitetura, economia criativa (moda e design de produtos), festivais e eventos e apoio a municípios de até 50 mil habitantes. Neste ano, a novidade é o apoio a salas de cinema, contemplando salas de rua e/ou itinerantes.

Na categoria Audiovisual, são quatro editais: Apoio à Produção de Longa-Metragem (Produção/Coprodução); Apoio à Produção de Telefilme ou Longa-Metragem de Baixo Orçamento; Salas de Cinema, dividido em dois módulos: Cinemas de Rua e Cinemas de Rua e Itinerante; e Adaptação de Obra Literária para Roteiro Cinematográfico. Já em Games, o edital Desenvolvimento ou Finalização e Publicação de Jogos Eletrônicos é dividido em dois módulos: Desenvolvimento e Finalização e Publicação.

Será lançado também neste bloco o edital de Mostras, Festivais e Eventos, e o edital de fomento a Realização de Projetos Culturais em Municípios de até 50 mil habitantes, que é realizado em três módulos, de acordo com a faixa populacional do município (até 15, 30 ou 50 mil habitantes).

O Programa de Ação Cultural (ProAC) é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo criada, em 2006, para apoiar e incentivar a produção artística e cultural no estado. Por meio de editais, o ProAC oferece financiamento para artistas, coletivos, associações e organizações culturais desenvolverem projetos que contribuam para o enriquecimento da cena cultural paulista. Desde 2006, o projeto já apoiou mais de 30 mil projetos, com mais de R$ 2,5 bilhões investidos em centenas de municípios paulistas.