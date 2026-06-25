Spcine fortalece presença internacional do audiovisual paulistano no Festival de Annecy

A Spcine marca presença no Festival Internacional de Animação de Annecy, na França, consolidando a estratégia de internacionalização do audiovisual paulistano por meio de uma ampla agenda que envolve a circulação de obras, a apresentação de novos projetos ao mercado global e o apoio à participação de profissionais da cidade em um dos principais ambientes de negócios da indústria da animação.

Reconhecido como o maior e mais importante evento mundial dedicado à animação, Annecy reúne anualmente realizadores, produtoras, distribuidores, plataformas e investidores de diversos países, tornando-se uma vitrine estratégica para a projeção internacional da produção audiovisual.

Com o objetivo de apoiar a diversidade estética e narrativa da animação produzida em São Paulo e ampliar a circulação internacional das obras desenvolvidas na cidade, a Spcine apoia a circulação de duas obras que integram a programação oficial do festival; curta-metragem “Arrigo Barnabé: Clara Crocodilo” (2025), dirigido por Samuel Mariani e Camila Kater, que resgata a emblemática personagem criada nos anos 1980 para provocar e inquietar o imaginário das periferias paulistanas, e “Madrugada no Edifício Terezinha” (foto, 2026), de Cesar Cabral e Renato José Duque, que conduz o público por uma atmosfera de suspense ambientada em um antigo edifício da capital paulista.

A Spcine também patrocina a sessão de Partner Pitch “Discover the new projects from São Paulo, Brazil” durante o MIFA (Marché International du Film d’Animation), mercado de negócios do festival. A iniciativa marca uma importante sinergia entre os departamentos de Formação e de Internacional da Spcine: conectar diretamente a capacitação de talentos locais com as principais rodadas de negócios do mercado global.

A ação foi concebida pela própria Spcine, que trouxe para São Paulo, em 2025, o workshop oficial do MIFA Campus, programa de formação voltado ao desenvolvimento de talentos emergentes, vinculado ao Mercado Internacional do Festival de Annecy, conduzido por tutores internacionais especializados em animação. A atividade reuniu 5 projetos paulistanos em um processo de desenvolvimento e preparação para o mercado internacional. O resultado da mentoria é uma coletânea diversa de projetos em diferentes formatos: curta-metragens, longa-metragens e séries nos gêneros de ficção, fantasia, documentário, drama e muito mais. A variedade do teor, dos traços e formatos dos projetos também reflete a pluralidade da produção audiovisual brasileira em animação, capaz de capturar, reproduzir e promover reflexões sobre temas sensíveis e importantes.