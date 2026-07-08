Canal Brasil estreia o documentário “Quando Vira a Esquina”

O Canal Brasil estreia na quinta-feira, às 19h, o documentário “Quando Vira a Esquina”, um mergulho no cotidiano da Vila Mimosa, o reduto de prostituição mais antigo e famoso do Brasil. Dirigido por Chris Alcazar, o filme escuta, de forma atenta e respeitosa, as diferentes vozes que se apresentam como profissionais do sexo, fugindo do sensacionalismo quase instrínseco à temática.

Apesar do cenário criado, organizado e comandado por homens, as protagonistas são as mulheres. O longa discute essa dicotomia a partir das angústias e complexidades dessas mulheres, convidando o espectador a ouvir o que elas têm a dizer.

“Quando Vira a Esquina” foi premiado na categoria de Melhor Trilha Sonora Original no Festival do Rio em 2024 e exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no mesmo ano.