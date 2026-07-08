Drama de terror de Clarissa Appelt e Daniel Dias chega aos cinemas

No dia 9 de julho, chega aos cinemas de todo o Brasil o drama de terror “Herança de Narcisa”. Com direção e roteiro de Clarissa Appelt e Daniel Dias, o filme é protagonizado pela atriz Paolla Oliveira e aborda a ancestralidade feminina e uma herança emocional mal resolvida entre mãe e filha.

Ana, personagem de Paolla, retorna ao seu lar de infância, no Rio de Janeiro, após a morte de sua mãe, a ex-vedete Narcisa. Lá, ela encontra uma casa imersa em mistério, angústia familiar e segredos que se recusam a ficar enterrados. À medida que começa a revirar o imóvel junto com seu irmão Diego (Pedro Henrique Müller), Ana navega por um mar de antigos traumas, mistérios e medos. Para sobreviver, ela precisará confrontar as mágoas e as memórias de uma relação tóxica mal resolvida.

No dia 9 de julho, a capital carioca recebe uma sessão especial de estreia de “Herança de Narcisa” no UCI New York City Center, a partir das 20h, com as presenças de Paolla Oliveira e dos cineastas Clarissa Appelt e Daniel Dias.