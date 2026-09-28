Melhores adaptações de videojogo por impacto e popularidade

Durante anos, as adaptações de videojogos tiveram resultados muito diferentes no cinema e na televisão. Algumas tiveram grandes bilheteiras, enquanto outras ganharam prémios e ajudaram a levar personagens dos jogos a outro público. Neste ranking, comparamos filmes e séries com base na popularidade, receção e impacto de cada adaptação.

Como classificámos as melhores adaptações de videojogo

Nem todas as adaptações têm sucesso da mesma forma. The Super Mario Bros. Movie, por exemplo, faturou cerca de 1,36 mil milhões de dólares em todo o mundo. Já Arcane ganhou oito Emmys, segundo a Television Academy. Por isso, não faz sentido olhar apenas para a bilheteira ou para os prémios. Usámos quatro critérios:

Popularidade: bilheteira, audiência e alcance.

Impacto cultural: influência fora do público dos jogos.

Receção: resposta do público, crítica e prémios.

Influência: impacto nos jogos e em adaptações posteriores.

É por isso que vale a pena comparar tudo antes de fazer uma escolha. A mesma lógica aplica-se até aos casinos online. Por exemplo, começar com 25 grátis permite testar o site primeiro e perceber como funcionam os jogos, os depósitos, os levantamentos e os bónus antes de gastar mais dinheiro. Por isso, vale sempre a pena analisar todos os detalhes antes de tomar uma decisão.

Melhores adaptações de videojogo de todos os tempos

A lista reúne filmes e séries de televisão, incluindo animações e produções live-action. No entanto, o sucesso comercial é apenas uma parte da avaliação. Um título com uma bilheteira menor pode ficar mais acima graças à receção do público, da crítica e ao seu impacto cultural.

# Adaptação Ano Tipo 1 The Last of Us 2023 Série 2 The Super Mario Bros. Movie 2023 Filme 3 Arcane 2021 Série 4 Fallout 2024 Série 5 Sonic the Hedgehog 2020 Filme 6 A Minecraft Movie 2025 Filme 7 Mortal Kombat 1995 Filme

Se depois de ver um destes filmes ou séries quiser experimentar alguns jogos, é melhor começar pelos jogos grátis PS5. Não precisa de gastar dinheiro logo no início e pode testar vários títulos, conhecer as personagens e perceber como cada jogo funciona. Depois, fica mais fácil escolher quais quer continuar a jogar.

The Last of Us

The Last of Us estreou na HBO em 2023, baseada no jogo da Naughty Dog. A série acompanha Joel e Ellie pelos EUA após uma pandemia causada pelo fungo Cordyceps. A audiência passou de 4,7 milhões de espectadores na estreia para 8,2 milhões no final da temporada.

A primeira temporada ganhou oito Emmys, incluindo prémios para Nick Offerman e Storm Reid, e em 2025 a série regressou com a segunda temporada. Por levar a história do jogo a um público muito maior sem perder o essencial, ocupa o primeiro lugar do nosso ranking.

The Super Mario Bros. Movie

Em 2023, os jogos Super Mario Bros. chegaram ao cinema numa animação da Nintendo e da Illumination. Separado de Luigi, Mario junta-se a Peach e Toad para travar Bowser. O filme arrecadou cerca de 1,36 mil milhões de dólares e levou quase 170 milhões de espectadores aos cinemas. A crítica dividiu-se, mas o público deu-lhe nota A no CinemaScore. Na nossa avaliação, fica em segundo, logo atrás de The Last of Us, pelo alcance comercial e cultural.

Arcane

Arcane estreou na Netflix em 2021 e terminou em 2024, depois de duas temporadas. A série de animação baseia-se em League of Legends e conta a história das irmãs Vi e Jinx, enquanto cresce o conflito entre Piltover e Zaun. Foi a primeira série de televisão da Riot Games.

A série teve nove nomeações e oito Emmys, incluindo Outstanding Animated Program em 2022 e 2025. Fica em terceiro por levar o jogo a um público muito além dos jogadores.

Fallout

Fallout chegou ao Prime Video em 2024. A série live-action baseia-se nos jogos da Bethesda, mas conta uma história nova: Lucy deixa o seu abrigo e sai para uma Los Angeles devastada, mais de 200 anos após uma guerra nuclear.

65 milhões de espectadores nos primeiros 16 dias;

mais de 60% do público fora dos EUA;

cerca de 94% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes;

nomeação para Outstanding Drama Series nos Emmys de 2024.

A segunda temporada chegou em dezembro de 2025. Na nossa avaliação, fica em quarto por conquistar um grande público sem copiar nenhum jogo.

Sonic the Hedgehog

Baseado na série de jogos da Sega, Sonic the Hedgehog chegou aos cinemas em 2020 e mistura atores reais com CGI. Sonic junta-se a Tom Wachowski para travar o Dr. Robotnik. O filme arrecadou cerca de 320 milhões de dólares e teve críticas maioritariamente positivas. Após críticas ao primeiro design de Sonic, o estúdio decidiu mudá-lo. Na nossa avaliação, fica em quinto porque mostrou que a reação dos fãs pode mudar o filme final.

A Minecraft Movie

A Minecraft Movie (Um Filme Minecraft), baseado no jogo da Mojang, estreou em 2025. Quatro pessoas entram no Overworld e precisam de Steve para voltar a casa. A crítica foi morna, mas o público deu-lhe B+ no CinemaScore. Arrecadou cerca de 960 milhões de dólares e foi o segundo filme mais visto em Portugal em 2025. Na nossa avaliação, fica em sexto por criar uma história a partir de um jogo sem enredo.

Mortal Kombat

Em 1995, Mortal Kombat levou os jogos da Midway ao cinema. Liu Kang, Sonya Blade e Johnny Cage entram num torneio que decide o destino da Terra. O filme arrecadou cerca de 122 milhões de dólares e foi um dos primeiros sucessos de bilheteira baseados num videojogo.

Depois da falência da Midway, a série de jogos teve um renascimento pelas mãos da NetherRealm, e no cinema a saga regressou com o reboot de 2021 e Mortal Kombat II, em maio de 2026. Fica em sétimo pela importância na história deste tipo de filme.