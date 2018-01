Foram abertas nesta segunda-feira, 29 de janeiro, as inscrições para a XXVII edição do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro, uma iniciativa da ANCINE em parceria com o Ministério das Relações Exteriores – MRE e com o apoio do programa Cinema do Brasil. Nesta etapa, participará a curadora Anne Delseth, da Quinzena dos Realizadores, mostra independente, que acontece entre 9 e 19 de maio, paralelamente ao Festival de Cannes.

Serão considerados elegíveis para a seleção longas-metragens independentes e inéditos internacionalmente. Para os longas que não estejam finalizados, será necessário já possuir um corte provisório de imagem/som, sabendo que os realizadores assumem o compromisso de, caso venham a ser selecionados, terem o filme finalizado a tempo para exibição no festival. Já nos casos de coproduções, é necessário que o Brasil seja o parceiro majoritário do projeto.

No caso de filmes que já tenham tido exibições públicas, apenas dentro do Brasil (seja em festivais ou lançamento comercial), o filme pode se inscrever para os Encontros somente até um ano depois de sua primeira exibição.

Os interessados têm até o dia 14 de fevereiro para inscrever suas produções, via formulário online. Como parte obrigatória da ficha de inscrição, o realizador/produtor deve indicar um link de internet onde esteja disponível um teaser/trailer do filme inscrito, com no mínimo 2 e no máximo 5 minutos de duração, com legendas em inglês. O arquivo enviado deverá ser, necessariamente, disponibilizado para transmissão online do conteúdo (video streaming). A inexistência desse material desclassifica o filme do programa.

As fichas de inscrição serão repassadas para a organização do festival, que, após análise do material, selecionará de 10 a 12 títulos. Idealmente, ao menos dois títulos entre os selecionados deverão ser realizados por produtoras associadas ao programa Cinema do Brasil.

A lista dos filmes selecionados será divulgada no site da ANCINE em torno de 10 dias após o final das inscrições e as cópias dos filmes que serão projetados devem estar em mãos da equipe de organização até às 18h de sexta-feira, dia 3 de março.

Clique aqui e consulte o regulamento da XXVII edição do Programa Encontros com o Cinema Brasileiro.