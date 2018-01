© Páprica Fotografia

As aventuras de “Gaby Estrella” (Maitê Padilha) vão ganhar novos contornos a partir de 18 de janeiro. Depois de conquistar a garotada na novelinha, a adolescente se envolve em muitas confusões no longa-metragem dirigido por Cláudio Boeckel.

O sucesso da jovem cantora está ameaçado por Natasha (Luiza Prochet), sua concorrente no cenário musical teen. Para recuperar seu espaço, Gaby precisa se desdobrar em busca de destaque nas redes sociais, dominadas pela rival que é campeã de visualizações do público.

É no meio desta competição com Natasha, que outros problemas farão com que Gaby precise retornar à fazenda da avó, Laura Estrella (Regina Sampaio), na cidade de Vale Mirim. Lá, ela terá que se reacostumar com o estilo de vida do interior, além de lidar com as armações da prima Rita de Cássia (Bárbara Maia). Com a ajuda dos amigos e as lições de sua avó, Gaby vai reencontrar suas raízes e redescobrir o verdadeiro valor de amizade e família.

O elenco conta também com Rafael Gevú (Dô), Regina Sampaio (Laura Estrella), Adriana Prado (Patrícia), Victor Lamoglia (Julio), Luiza Gonzalez (Suellen), Nathalia Figueiredo (Juju), Carol Murai (Filó), Vitoria Masciel (Mariana), Pedro Paulo Pedral (Chiquinho) e Pedro Loques (Ricardo).

O longa tem produção da Panorâmica e da Chatrone, através de recursos do FSA, geridos pela ANCINE, e distribuição da Downtown Filmes e da Paris Filmes. O apoio é da Naymar & CiaRio, do Polo Audiovisual de Barra do Piraí e da 1001.