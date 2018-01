A obra completa do cineasta Toni Venturi estará disponível, a partir desta quinta-feira, dia 25 de janeiro, em VOD (no iTunes, Google Play e NOW). O filme mais recente do realizador paulistano, “A Comédia Divina”, que em março participará da seção competitiva do Fantasporto 2018 (Festival de Cinema Fantástico da Cidade do Porto, Portugal), será lançado pela Imagem Filmes. A O2 Play, distribuidora que integra o complexo O2 Filmes, por sua vez, lançará os sete longas-metragens que Venturi dirigiu nos últimos 20 anos: os documentários “O Velho – A História de Luiz Carlos Prestes” (cinebiografia do Cavaleiro da Esperança), “Dia de Festa” (sobre a ação das mulheres líderes do MSTC-Movimento dos Sem-Teto), “Vocacional – Uma Aventura Humana”, registro de experiência de ginásio progressista paulistano dos anos 60, e “Rita Cadillac – A Lady do Povo”. Os ficcionais “Latitude Zero”, representante brasileiro no Festival de Berlim, em 2002, “Cabra Cega”, grande vencedor do Festival de Brasília em 2004, e “Estamos Juntos”, vencedor do Cine PE de 2011. Esse filmes completam a lista de lançamentos em VOD da O2 Play.

Toni, que já prepara novo filme, “Sinthia”, um drama baseado na premiada obra do dramaturgo Kiko Marques, lembra que “estes sete filmes não estavam acessíveis ao público, embora fossem fartamente utilizados em escolas e universidades”. Caso, em especial de “Dia de Festa”, “O Velho – A História de Luiz Carlos Prestes” e “Cabra-Cega”, discutidos em salas de aula “porque sintetizam momentos importantes da história social e política brasileira do século XX”.

“Cabra-Cega” – pondera o cineasta – “gera debate em salas de aula quando a ditadura militar é o foco de estudo”. Já “Vocacional – Uma Aventura Humana” funciona como “ferramenta motivacional para professores e em cursos de licenciatura, pois reflete sobre nosso processo educacional”.

O longa que marcou a estreia de Venturi na ficção – “Latitude Zero” (2002) – tornou-se obra de “acesso muito difícil”. Com o lançamento da O2 Play, acredita o realizador, “os interessados terão nele um ótimo gatilho para iniciar reflexão sobre o machismo e o empoderamento da mulher”.

Os oito títulos agora disponibilizados em VOD (quatro documentários e quatro ficções) receberam 67 prêmios em festivais nacionais e internacionais.

Toni Venturi relembra mais dois títulos de sua obra: “Rita Cadillac – A Lady do Povo”, sobre a chacrete mais conhecida do Brasil, e o drama “Estamos Juntos”, protagonizado por Cauã Reymond, Leandra Leal e Dira Paes, obras recentes, que poderão ser vistas agora por todos os interessados. Por fim, o cineasta chama atenção para seu oitavo longa-metragem, lançado no final de 2017: “A Comédia Divina”, baseada em conto de Machado de Assis (“A Igreja do Diabo”), roteirizado por José Roberto Torero e protagonizado por Murilo Rosa, Monica Iozzi e Zezé Mott