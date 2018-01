Correspondente especializado em política internacional e cobertura de Guerra, o autor J.M. Ledgard usa os assuntos de seu cotidiano como cenário para narrar uma história delicada, reflexiva e por vezes romântica em “Submersão”, que chega às livrarias pela Record em janeiro e às telas do cinema em abril. A versão cinematográfica tem direção de Wim Wenders e é estrelada por James McAvoy e Alicia Vikander.

Na trama, acompanhamos James More, um espião que é mantido como refém por jihadistas na Somália; e Danny Flinders, uma biomatemática que se prepara para descer aos confins do solo oceânico no mar da Groenlândia. Os dois se apaixonaram e viveram um intenso romance no Natal anterior, durante alguns dias, num hotel na costa do Oceano Atlântico.

Com uma prosa bastante peculiar, em trechos curtos que se alternam entre os dois protagonistas, e também que passeiam pela linha de tempo, o autor J.M. Ledgard investiga temas como o isolamento e as profundezas – do mar ou de si mesmo –, e a reação do ser humano a condições extremamente difíceis.

Submersão

Autor: J. M. Ledgard

Tradução: Roberto Muggiati

Editora: Record

Páginas: 224

Preço: R$ 39,90