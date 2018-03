No próximo dia 7 de março, às 19h, véspera do Dia Internacional da Mulher, a Fundação Japão e Cinemateca Brasileira promovem o evento A participação feminina no universo do cinema japonês. Trata-se de uma rara oportunidade de conhecer em detalhes o papel feminino no cinema e na sociedade japonesa ao longo dos anos, por meio de uma grande estudiosa do cinema japonês.

A professora Chika Kinoshita, da Universidade de Quioto, é uma das principais pesquisadoras do cinema japonês e de gênero e sexualidade na cinematografia daquele país, além de especialista na obra do cineasta Kenji Mizoguchi. Com tradução consecutiva, falará sobre a presença da mulher não apenas nas tramas, mas também na direção de filmes ao longo da história do cinema japonês, debatendo os possíveis motivos para o número restrito de representantes femininas neste universo.

O debate será mediado por Olga Futemma, Coordenadora Geral da Cinemateca Brasileira. Após o debate, será exibido o clássico Fim de Verão (Kohayagawa-ke no aki, 小早川 家 の 秋), penúltimo filme dirigido por Yasujiro Ozu, em cópia 16mm com legenda em português.

O evento é gratuito e aberto ao público, que deverá retirar senhas uma hora antes do início da exibição do filme. Mais informações pelo telefone (11) 3512-6111 ou no site www.cinemateca.gov.br.